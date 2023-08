Sestavine:

2 jajci

2 žlici drobtin

2 žlici moke

30 dag naribanih in ožetih bučk

3 dag sira

sesekljan peteršilj

sol in poper

olje

Postopek:

Olupljene bučke naribamo na rezance, rahlo osolimo in premešamo. Iz sestavin napravimo gladko testo, dodamo ožete bučke in premešamo. Z žlico takoj polagamo testo v vroče olje v ponvi in sproti oblikujemo polpete. Opečene odlagamo na krožnik in takoj ponudimo s krompirjevo solato.