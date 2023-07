Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

1 srednje velika bučka

500 g mletega mesa

100 g naribanega sira

poper in sol

mast ali olje

Postopek:

Bučko narežemo na kolobarje in izdolbemo peške. Mleto meso rahlo prepražimo, da bo jed hitreje gotova. V namazan pekač položimo bučkine kolobarje, ki jih nadevamo z mletim mesom. Vse skupaj potresemo z naribanim sirom in damo v pečico, segreto na 150 stopinj Celzija. Pečemo od deset do 20 minut, odvisno od vašega okusa. Dalj ko pečemo, bolj mehke bodo bučke. Postrežemo kot samostojno jed ali s prilogo kuhanega riža.