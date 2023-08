Sestavine:

za palačinke

250 g moke

en rumenjak

dve jajci

štiri čajne žlice olja

pet dl mleka

za nadev

250 g skute

100 g sladkorja

200 g borovnic

50 g margarine

dve jajci

za preliv

en dl mleka

eno jajce

sladkor za posip

Postopek:

Iz moke, rumenjaka, jajc, ščepca soli in mleka zmešamo gladko testo za palačinke. Iz testa spečemo v ponvi 12 palačink. Pripravimo nadev: margarino penasto umešamo z rumenjaki in sladkorjem. Primešamo skuto in trd sneg iz beljakov. Dodamo tudi borovnice. Z nadevom polnimo palačinke in jih zvijemo. Zložimo jih v namaščeno ognjevarno posodo. Mleko razžvrkljamo z jajcem. Polovico mleka prelijemo čez palačinke. Posodo damo v pečico in pečemo palačinke 20 minut pri 220 stopinjah Celzija. Nato prelijemo s preostankom mleka in pečemo še 15 minut. Postrežemo tople s sladkorjem v prahu.