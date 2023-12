Sestavine:

Testo

1 kg bele pšenične moke

kocka kvasa

3–4 rumenjaki

3 dl mlačnega mleka

12 dag masla ali margarine za peko

1 žlička soli

2 žlici sladkorja

naribana limonina lupina

malo ruma

Nadev

50 dag tekočega medu

10 dag stopljenega masla ali margarine za peko

40 dag mletih orehov

1–2 dl mlačnega mleka

2 jajci

malo cimeta

Posip

20 dag zmletih orehov

Postopek:

Najprej naredimo kvasec: v posodo nadrobimo kvas, dodamo žlico sladkorja, 1/2 dl mlačnega mleka in dve žlici moke ter pustimo, da počasi začne vzhajati. Medtem v večjo posodo stresemo moko, ki smo ji dodali žličko soli. V sredino naredimo jamico in vanjo damo stepene rumenjake, stopljeno maslo ali margarino, sladkor, mlačno mleko in kvasec. Vse to dobro zmešamo in pregnetemo. Testo pokrijemo s krpo in damo vzhajati za približno 30 minut.

V skledi zmešamo vse sestavine za nadev. Ko je testo dobro vzhajano, ga razvaljamo na tanko in premažemo s toplim nadevom. Po nadevu potresemo še zmlete suhe orehe. Potico tesno zvijemo in damo še enkrat vzhajati za približno 30 minut v namaščen pekač ali na peki papir. Potico pečemo približno eno uro na 180 stopinjah Celzija. Preden damo potico peči, jo prepikamo, da ne odstopi skorja. Pečeno potico takoj pokrijemo z vlažno krpo, dokler se ne ohladi.