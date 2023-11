Recept: kostanjeva torta

Sestavine:

Biskvit

25 dag ostre moke

20 dag sladkorja

5 jajc

5 žlic vroče vode

1 vanilijev sladkor

3 žlice kakava

Kostanjev nadev

5 dcl sladke smetane za stepanje

3 dcl sladke smetane za kostanjev nadev

10 dag mletega sladkorja

20 dag kuhanega olupljenega kostanja

2 žlici ruma

1 vanilijev sladkor

Čokoladni preliv

200 dag čokolade za kuhanje

2 dcl sladke smetane

Postopek:

Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Rumenjake, sladkor in vanilijev sladkor dobro stepemo, dodamo vročo vodo in še stepamo, dodamo moko s kakavom in narahlo premešamo. Sneg stepemo in ga primešamo k masi, to zlijemo v model in biskvit pečemo od 25 do 30 minut na 180 stopinjah Celzija v prej ogreti pečici. Ohladimo.

Kostanj skuhamo in ga olupimo, zmeljemo in vmešamo v vročo smetano. Dodamo še sladkor in rum, zmešamo in ohladimo. Posebej stepemo smetano in jo vmešamo v kostanjevo kremo. Biskvit enkrat prerežemo, nadevamo s kostanjevo kremo, namažemo tudi ob straneh in oblijemo s čokoladnim ganašem. Okrasimo po želji.