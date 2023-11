Sestavine:

300 g moke

2,5 dcl tople vode

ščepec soli

čajna žlička kisa

2 čebuli

10 jajc

1 skodelica nasekljanega drobnjaka

Postopek:

Iz moke, vode, kisa in soli zamesimo testo. Čebulo nasekljamo in prepražimo, nato na njej spražimo jajca. Testo razvlečemo in premažemo s praženimi jajci, dodamo jim lahko tudi malo sladke smetane, da bo mazanje lažje. Po vrhu potresemo drobno nasekljan drobnjak. Kot štruklje zvijemo v krpo in 10 minut kuhamo v vreli vodi, nato zvitek vzamemo iz vode in ga narežemo na kolobarje, široke približno dva centimetra. Povitnike pri serviranju polijemo z vročimi ocvirki.