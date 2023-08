Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

3/4 skodelice kokosove moke

2 skodelici arašidovega masla

1/2 skodelice medu ali agavinega sirupa

2 skodelici čokoladnih koščkov

Postopek:

V posodi zmešajte kokosovo moko, arašidovo maslo in med oziroma sirup, da dobite enotno zmes. Iz te oblikujte kroglice in jih položite na pekač, obložen s papirjem za peko. Vsako kroglico pritisnite, da jo sploščite v obliko piškota, nato jih postavite v zamrzovalnik. Ko se strdijo, v kozici stopite čokolado. S pomočjo dveh vilic "piškote" pomakajte v čokolado in jih polagajte nazaj na pekač. Postavite v hladilnik, da se čokoladni obliv strdi, nato postrezite.