Recept: hladne testenine s tuno in kislo smetano

Sestavine:

500 g testenin po lastni izbiri

2–3 konzerve tune v olivnem olju

lonček kisle smetane

sol in poper

bazilika

1 ali 2 stroka česna

Postopek:

Testenine skuhamo po navodilih z embalaže, da so al dente. Ohladimo in jih zmešamo s tuno, kislo smetano, nasekljano baziliko in strtim česnom, solimo in popramo. Postavimo v hladilnik, da se temeljito ohladi, nato postrežemo.