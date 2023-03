Recept: domača pica

Sestavine:

450 gramov moke manitoba,

pol kocke kvasa,

2 žlici olivnega olja,

1 žlica sladkorja,

ščep soli,

3 dl mlačne vode,

400 g picašunke ali katerekoli druge mesnine, recimo slanine, salame, klobase,

200 g ribanega sira,

200 g mocarele v kosu,

origano,

paradižnikova omaka,

dodatki po želji (jajca, sveža paprika, šampinjoni, koruza ...).

Postopek

V posodo kuhinjskega robota stresemo moko, vanjo naredimo jamico, v to pa damo nadrobljen kvas s sladkorjem in 1 dl mlačne vode, posujemo z moko in počakamo, da začnejo delovati kvasovke. Ob strani po moki posujemo sol, ki pa ne sme priti v stik s kvasom. Počakamo kakšnih pet minut, da so kvasovke opravile svoje delo. Nato dodamo olivno olje in preostalo mlačno vodo, potem na programu za testo pustimo, da robot gnete testo kakšnih 10 ali 15 minut. Testo ne sme biti trdo, naj bo bolj mehko in prožno. Če se nam zdi, da je še vedno pretrdo, odvisno od moke, dodamo po občutku še malo mlačne vode.

Ko se je testo dovolj nagnetlo, ustavimo robota in posodo pokrijemo s svežim prtičem iz blaga ter pustimo vzhajati na dvojno količino kakšne pol ure, odvisno od temperature prostora. Na pekaču, ki smo ga obložili s peki papirjem ali pa namastili, vzhajano testo nežno oblikujemo po obliki pekača in ob strani naredimo robove. Testo namažemo s paradižnikovo omako in potresemo z origanom. Nato na pico zložimo picašunko ali drugo izbrano mesnino, čez potresemo nariban sir, nato pa še natrgano mocarelo v kosu. Če želite, lahko dodate še zelenjavo po želji ali gobe. Če boste dodali jajce, to storite sredi peke.

Pico postavimo v pečico, ogreto na 210 stopinj Celzija, in pečemo okoli 20 minut. Ko je pica pečena, naj kakšnih pet minut počiva, nato jo narežemo z nožičkom za pico. Postrežemo in zraven ponudimo paradižnikovo omako.