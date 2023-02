Pust mastnih ust: kaj pomeni debeli četrtek?

Debeli četrtek je v šaljivem jeziku god debeluhov, v navado pa je ponekod prišlo, da v družbo prinese krofe za vse tisti, ki ima največ kilogramov.

"Na debeli četrtek se kuha čeljust"

Da je dediščina včasih neprizanesljiva do bolj občutljivih ljudi, priča tudi značilna jed za debeli četrtek, ki je svinjska čeljust oz. svinjski rilec. Za debeli četrtek ju prihranijo v času kolin. "Na debeli četrtek se kuha čeljust," pravijo tisti, ki poznajo to navado.

Za debeli ali tolsti četrtek, ponekod znan tudi kot debelnica, je značilno, da se miza šibi tudi pod drugimi pustnimi dobrotami, ki vključujejo zlasti jedi iz svinskega mesa in ocvrte sladke jedi.

V Cerknici na debeli četrtek oblast prevzemajo Butalci

V Cerknici bodo s tradicionalnim žaganjem babe v šotoru pred osnovno šolo danes oblast prevzeli Butalci, pustni teden pa bo nato potekal vse do pepelnične srede in pokopa pusta. Kot pojasnjujejo prireditelji, so v preteklosti mame rekle otrokom, naj gredo pogledat, kje žagajo babo. Otroci so se zamotili z iskanjem tega izmišljenega dogodka, mame pa so lahko v miru spekle pustne dobrote, kot so ocvirkova potica ali ocvirkovka, krofi in pohanje. Na debeli četrtek se tako spomnijo te potegavščine cerkniških mam in prežagajo lesen hlod.

Foto: Matej Leskovšek

Žaganje babe so umestili v pustni čas, čeprav je po svojem izvoru šega postnega obdobja. Bila je značilna za tretjo sredo po pepelnici, ki so jo ljudje razumeli kot sredino postnega časa. Takrat so kot babo prežagali hlod ali lutko, ki je v prenesenem pomenu predstavljala postni čas. Sčasoma pa se je šega ponekod znašla med pustnimi. Obred žaganja babe je sicer prvič izpričan v Italiji v 15. stoletju.

