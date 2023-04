Priznani chef Jože Godec odslej v restavraciji butičnega hotela Sunrose 7

Oglasno sporočilo

28. aprila v restavracijo z najdaljšo, a vedno izjemno tradicijo v Bohinju prihaja kuharski mojster, ki bo vsem ljubiteljem kulinarike postregel z edinstvenimi dobrotami, začinjenimi z veliko mero ustvarjalnosti in ljubezni. Chef Jože Godec bo navdušence kuharske umetnosti razvajal s kreativnimi krožniki lokalnih in sezonskih dobrot.

Priznani chef Jože Godec je znan po tem, da pripravlja jedi, ki jih boste občudovali, še preden jih okusite, hkrati pa boste občutili nove dimenzije okusov. Foto: Sunrose 7

Novi chef bo v restavracijo hotela Sunrose 7 vnesel pisano paleto novih gastronomskih dimenzij in vtisnil svoj pečat že obstoječi bogati in odlično ocenjeni kulinarični izkušnji. Navdih bo črpal iz svoje okolice ter lokalnih pridelkov, iz njih pa pripravljal jedi, ki odsevajo njihovo kulturo. Pri svojem delu bo združeval vse sestavine, potrebne za obroke, ki bodo razvajali tudi najzahtevnejše brbončice. V mirnem ambientu hotela le za odrasle boste tako našli še polnejša in še bolj izvrstna kulinarična doživetja.

V restavraciji hotela Sunrose 7 verjamejo, da v Bohinju rastejo nekatere najboljše sestavine na svetu, kar so vedeli že naši predniki. Bohinjske dobrote so zato zapakirali v recepte, ki so jim jih z veliko ljubeznijo predale mame in babice. Preprosti krožniki lokalnih dobrot so se združili s kuharskim znanjem vrhunske kuharske ekipe in govorijo zgodbo, polno čustev, oplemeniteno s pečatom modernosti.

Svoje vtise ob prihodu novega chefa je strnila tudi vodja hotela Manca Lapajne:

"Vrhunska kulinarika, ki izvira iz lokalnega okolja, postaja vse pomembnejši del hotelske ponudbe, saj gosti destinacijo svojega oddiha doživijo na svojevrsten in unikaten način skozi hrano. Kot trajnostni in butični hotel si prizadevamo, da bi gosti izkusili vsaj košček najlepšega, kar Bohinj ponuja, saj to ponuja iz srca. V Sunrose 7 se veselimo nadgrajenega kulinaričnega ustvarjanja in zadovoljstva gostov hotela ter restavracije, ki se prepustijo doživetju v mirnem ambientu."

Foto: Sunrose 7

Restavracija Sunrose 7 je prava izbira za vse željne pristnih kulinaričnih okusov v okolju, ki navdušuje s svojo lepoto in čarobnostjo. Vsak detajl odraža ljubezen in strast, ki ju vlagajo v to, da bi bil čas, preživet pri njih, nepozaben. Za češnjo na smetani pa ponujajo še doživetje več kot 130-letne hotelske tradicije, prijazno osebje, odlično postrežbo ter wellness.

