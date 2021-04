Prišel je čas slastnih mavrahov, ki pa so lahko tudi nevarni

Čeprav rekreativni gobarji v gozdu merijo predvsem na fotogenične jurčke, jih v okusu in aromah premaga nekdo drug – to so mavrahi oziroma užitni smrčki, ki jih nabiramo prav zdaj, aprila. Letos zaradi hladnejšega vremena sicer nekoliko zamujajo, a bodo padavine in nekoliko višje temperature, ki prihajajo, zagotovo poskrbele, da bodo pospešeno poganjali.

Izjemno cenjene gobe

"Mavrahi so zelo okusne, zelo aromatične gobe, izkazujejo pa tudi določene blagodejne lastnosti za zdravje. Izjemno so cenjeni v Franciji, Švici in Nemčiji, kjer so sušeni mavrahi za kakšnih 30, 40 odstotkov dražji kot sušeni jurčki," je povedal Slavko Šerod, predsednik gobarskega društva Lisička Maribor, "imajo izjemno velik kulinarični potencial, kuharji jih uvrščajo med najbolj okusne gobe in zdaj imamo priložnost, da jih naberemo tudi sami."

Foto: gobe.si/Gregor Klarič

Podobni so jim pomladanski hrčki, ki pa so zelo strupeni

Pri nabiranju in poznejšem uživanju pa velja biti previden. V približno enakem obdobju kot mavrahi rastejo tudi pomladanski hrčki, ki so mavrahom precej podobni, a so smrtno strupeni, je opozoril Šerod.

"Nevarni niso le ob uživanju, težava je tudi v tem, da so strupene snovi, ki jih hrček vsebuje, hlapljive in se z njimi lahko zastrupimo že, ko jih pripravljamo, na primer kuhamo ali pečemo," je poudaril.

Pomladanskega hrčka od užitnega smrčka ločimo predvsem po vijugah na klobuku, je pojasnil: "Te vijuge so pri smrčkih oziroma mavrahih podobne čebeljemu satovju, robovi lukenj so ostri, medtem ko so pri hrčku vijuge bolj blage, podobni so možganom."

Strupeni pomladanski hrček, ki se od mavrahov oziroma smrčkov razlikuje po bolj blagih vijugah, podobnih možganskim. Foto: gobe.si/Gregor Klarič, Slavko Šerod

Ob pomladanskem obstajajo tudi druge vrste hrčkov, na primer orjaški, in pa nekatere jesenske, ki jih ni mogoče zamenjati z mavrahi, saj mavrahi jeseni ne rastejo.

Prav tako obstaja več vrst mavrahov oziroma smrčkov, ki pa vsi rastejo spomladi. Najbolj znan je užitni, ob njem pa so še koničasti, visoki, praški … Za vse velja, da so pogojno užitni.

Mavrahe je treba pred uživanjem toplotno obdelati, surovi so strupeni

Surovi mavrahi oziroma smrčki so strupeni, je opozoril Šerod, uživamo jih lahko le toplotno obdelane, torej kuhane, pražene ali pečene. Na trgu je sicer mogoče naleteti tudi na sušene, saj je to učinkovita metoda konzerviranja, tudi za te pa velja, da jih je treba po tem, ko smo jih namočili, še toplotno obdelati.

Foto: gobe.si/Blaž Miklavčič

Smrčki najraje rastejo na rahlih peščenih tleh, predvsem v drevesnem pasu ob rekah in potokih, je še povedal predsednik gobarskega društva Lisička Maribor, "zgodi pa se tudi, da zrastejo na površinah, ki smo jih potresli z lubjem, na primer za dekoracijo ali zatiranje plevela na vrtu ali pokopališču".

