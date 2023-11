Prihaja martinovo, čas, ko se veselimo jesenskih dobrot in mladega vina

Oglasno sporočilo

Foto: Getty Images

Martinovo je praznik z dolgo zgodovino in z njim so povezani številni zanimivi običaji. V Brdih so briške žene ob martinovem delale martince – naredile so jih iz večjega jabolka, v katero so zabodle vejice brina, rožmarina, lovora, sivke in pelina. Na večer pred martinovim so gospodinje martince položile na prešo ali sod in dejale: "Svet' Martin, očisti in obvaruj ga in daj, da bo k letu klet spet polna!" Če se je martinc posušil, je to napovedalo dobro vinsko letino, če je zgnil, pa slabo.

Foto: Klet Brda Ob martinovem se tradicionalno je martinovo gos, ki ima poseben pomen za ta praznik. Zgodba pravi, da naj bi se sveti Martin skušal izogniti imenovanju za škofa, saj je bil sam skromen mož. Skril naj bi se v jato gosi, ki pa so ga s svojim oglašanjem hitro izdale – zato naj bi se za kazen vsako leto znašle na krožniku.

V Kleti Brda vsako leto konec oktobra pridelajo prvo mlado vino novega letnika, ki je idealna izbira za vaša jesensko-zimska druženja. Quercus young je mlad in mladosten. Pridelali so ga z mislijo za vse mlade po duši. Je tudi odličen spremljevalec osnovnih jesenskih okusov, kot so martinova gos ali raca, kostanj, mlinci, rdeče zelje in številne jesenske enolončnice.

Za mlado rdeče vino Quercus young je značilno, da je ohranilo večino sadnih arom grozdja, zato je prijetnega sadnega okusa in zelo pitno. Primarne arome svežega, polno zrelega sadja nas popeljejo v svet zrelih gozdnih sadežev, zrele češnje, maline, višnje in slive.

Vsi prispevajo delček v mozaik plemenite cvetice. Gre za mlado vino prijetne svežine, posebnega sadnega značaja in dolgega odhoda. Ponudimo ga ohlajenega na od 13 do 15 stopinj Celzija. Quercus young pa ni le nekajmesečno mlado vino, ampak vino s potencialom zorenja.

Quercus young najdete v bolje založenih trgovinah, vinotekah Kleti Brda v Ljubljani, Celju, Kranju, Novi Gorici in Dobrovem, kjer imajo celoten izbor vin in prijazne svetovalce, ki vam bodo znali priporočati pravo vino za vas.



Vabljeni tudi k obisku spletne trgovine Kleti Brda, kjer za vas pripravljamo tudi posebne ugodnosti, poštnino pa je pri nakupih nad 50 evrov brezplačna.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju.

Naročnik oglasnega sporočila je KLET BRDA.