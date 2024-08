Pričarajte sproščeno vzdušje s špricarji v treh barvah

Predlagamo poletno klasiko – špricar! Pijača, ki so jo pili že naši dedki, vas bo navdušila s svežino, lahkotnostjo, pa tudi vsestranskostjo, saj lahko špricar postrežete na večerni ali dnevni zabavi ali pa si ga privoščite kar tako. Okusite vse tri različice, ki jih predstavljamo v nadaljevanju!

Beli špricar je klasika, brez katere ne gre. Foto: Spar

Poleti ne gre brez klasičnega, belega špricarja, za katerega uporabite blago belo vino, kot so laški rizling, haložan, malvazija ali sauvignonasse. Zmešajte ga s hladno mineralno vodo, ki bo poskrbela za še dodatno osvežitev.

Priprava

Kozarec s pecljem napolnite z ledom in v njem zmešajte belo vino in mineralno vodo v razmerju 3:1. Špricar okrasite z rezino limone.

Spremljajoče jedi

Beli špricar postrezite z lažjimi poletnimi jedmi, kot so različne morske jedi, na primer rižota s kozicami, testenine, osvežilne poletne solate in sendviči.

Ljubitelji rdečega vina si privoščite rdeči špricar. Foto: Spar

Prisegate na rdeče vino? Potem si ga privoščite v zelo osvežilnem rdečem špricarju. Pripravite ga z blažjim rdečim vinom, kot je cviček, in hladno mineralno vodo.

Priprava

V kozarec s pecljem stresite nekaj kock ledu in v razmerju 1:1 zmešajte rdeče vino in mineralno vodo. Za svežino dodajte še malino ali dve ali pa v pijačo potopite rezino pomaranče.

Spremljajoče jedi

Cviček je vsestransko vino, ki se poda k različnim jedem. Rdeči špricar se zaradi svoje lahkotnosti in svežine odlično ujame z jedmi, ki niso pretežke, vendar še vedno bogatih okusov. Lepo bo uravnotežil okus perutnine, govedine ali svinjine, na primer svinjskih medaljonov na žaru s krompirjem. Poda se tudi k testeninam, rižotam ter mesnim in sirnim narezkom.

Z rosé špricarjem si pričarajte poletno eleganco. Foto: Spar

Prav tako lahkoten in še posebej eleganten je rosé špricar. Zmešajte špricar iz roséja in hladne mineralne vode ter uživajte v svežini, ki vam jo ponuja ta, kot nalašč za poletno vzdušje ustvarjena pijača.

Priprava

Kozarec s pecljem napolnite z ledom, vanj vlijte rosé in mineralno vodo v razmerju 3:1. Vse skupaj lahko tudi nekoliko začinite z vejico svežega rožmarina, timijana ali lističi mete ter na ta način lepo uravnotežite okuse.

Spremljajoče jedi

K roséju se odlično priležejo morske jedi, na primer škampi na žaru, losos z omako iz žajblja in kaper, pa tudi testenine.

Foto: Spar

V Spar Vinoteki vam pri izbiri vina svetuje somelje

Katerega izmed špricarjev si boste pripravili? Ne veste, katero vino izbrati? V SPAR Vinoteki vas čaka bogata ponudba raznolikih vin z vsega sveta ter vrhunskih vin iz najboljših slovenskih kleti. Pri izbiri vina vam svetuje slovenski državni someljejski prvak in velik ljubitelj vina Valentin Bufolin, ki vas bo navdušil z zanimivimi opisi vin, razlagami ter popolnimi kombinacijami hrane in vina. Do popolne vinske spremljave za vašo jed pa vas lahko vodi tudi AI somelje. Na zdravje!