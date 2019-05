Prestižno priznanje za znanega slovenskega gostinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brežiška Ošterija Debeluh je po mnenju mednarodnega združenja JRE restavracija, v kateri so gostje deležni najboljše storitve.

JRE (Jeunes Restaurateurs), mednarodno gostinsko združenje mladih in ambicioznih kuharjev ter gostincev v 16 državah, je ta teden podelilo nagrade restavracijam, ki so se po njihovem mnenju najbolj izkazale v kategorijah okus porekla, dediščina, podjetnost, storitve, inovacija in talent.

Med dobitniki je tudi Slovenec - nagrado za najboljšo storitev je prejel Jure Tomič iz Ošterije Debeluh v Brežicah.

"Imajo eno od najboljših vinskih kart v Sloveniji in ker je Jure tudi sommelier, zelo dobro ve, kako združiti vina, ki bodo najbolje dopolnjevala njegove edinstvene jedi," so v JRE pojasnili odločitev, da nagradijo Tomiča.

JRE svoje nagrade odličnosti podeljuje vsaki dve leti, pred dvema letoma so za inovativnost nagradili Gostilno pri Lojzetu na dvorcu Zemono, kjer kuha Tomaž Kavčič.

