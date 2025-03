Povezovanje slovenske in mednarodne vinske scene na 4. Evino portfolio tastingu

V torek, 11. marca, so v VIP-prostorih nogometnega stadiona Stožice gostili že 4. Evino portfolio tasting. Dogodek je bil zasnovan posebej za gostinski sektor , navdušenje in velika udeležba v prejšnjih letih pa sta nas ponovno motivirala za organizacijo. Skupaj s številnimi razstavljavci smo ustvarili edinstveno doživetje, ki bo nedvomno prispevalo k dvigu kakovosti vinske ponudbe in poznavanja destilatov.

Srečanje je bilo rezervirano izključno za gostince in njihove ekipe, kar pomeni korak naprej v izobraževanju in izboljšanju vinskega znanja, s posledičnim pozitivnim vplivom na vinsko ponudbo. Veselimo se, da smo lahko pozdravili ekipe številnih uglednih slovenskih restavracij, hotelov, barov in picerij, s čimer smo dodatno poudarili pomembnost takšnih srečanj. Z zadovoljstvom sporočamo, da se je dogodka udeležilo rekordnih več kot 600 obiskovalcev, med katerimi so bili številni priznani obrazi s slovenske gastronomske scene. Festival je bil odlična priložnost za osebno povezovanje lastnikov restavracij z vinarji in destilarji.

Foto: Žiga Intihar / EVINO

Povabilu so se odzvali slovenski vinarji iz Brd (Marjan Simčič, Gašper Vina, Dolfo, Bužinel, Sirk, Edi Simčič, Ščurek, Klet Brda in Ferdinand), Vipavske doline (Burja, Sutor, Pasji rep in Tilia) in Štajerske (Herga, Familija, Plateis, Joannes, Gross, Oskar in Šumenjak). Prvič smo pozdravili tudi vina Dolenjske (Colnar) in Slovenske Istre (Pribac) – novosti v portfoliu Evina.

Foto: Žiga Intihar / EVINO

Hkrati so svoja vina predstavili številni vinarji iz sosednjih držav. Obiskovalce so navdušila vina kultne kleti Tua Rita, izjemnega predstavnika čudovitih toskanskih vin, ter italijanski kleti La Spinetta in Michele Chiarlo iz Piemonta, Livon iz Furlanije ter zamejski vinarji Sturm, Keber in Gravner. Svoja vina so predstavili hrvaška klet Kabola in bosanska klet Škegro ter prvič predstavnika Srbije, Atelje Šapat in vinska klet Deurić. Iz Francije so nas obiskali predstavniki Chateau de l'Escarelle iz Provanse in Domaine Sparr iz Alzacije. Obiskovalcem so bila v sklopu dogodka na voljo vina Francije, Italije, Španije, Portugalske, Avstralije in Združenih držav Amerike, ki celostno zaokrožujejo ponudbo Evina. Kot vedno so veliko zanimanja poželi šampanjske znamke Pol Roger, Charles Heidsieck in Serge Mathieu, francoski cremant Bailly Lapierre ter predstavnika italijanskih proseccov La Vigna di Sarah in Pitars, vedno bolj uveljavljeni znamki na slovenki gastronomski sceni. Številne novosti in sveže letnike so predstavili tudi slovenski mednarodno uveljavljeni vinarji, kot so Marjan Simčič, Primož s Posestva Burja in vina Gašper.

magnum steklenico za rose Markiza, ki so jo tudi tokrat izdelali v sodelovanju s Steklarno Hrastnik in premierno predstavili na dogodku. In še marsikatero novost.



Skupaj z Domaine Marjan Simčič so na dogodku podelili priznanja največjim ambasadorjem vin Domaine Marjan Simčič. Pokale in plakete so prejeli predstavniki naslednjih restavracij: Ošterija Debeluh, Valvasor, Hotel Intercontinental, Borut Ličen, Restavracija Most, Royal Bled in The Restaurant.

Foto: Žiga Intihar / EVINO

Barmani so v barskem delu dogodka ustvarjali vrhunske koktajle na osnovi žganj iz agave ali vermutov Cocchi, ki so že vrsto let na vrhu lestvic Drinks international. Prav tako smo gostili predstavnika ginov in viskijev The Shed Distilery iz Irske, predstavnika kleti Tesseron, enega najbolj priznanih konjakov, ter predstavnika mednarodno nagrajene srbske destilarne Zarić. Na voljo je bila tudi izjemna ponudba spiritsov, vključno z gini (Monologue, Brin, Nordes, Martin Miller’s, Gunpowder) in številnimi drugimi visokokakovostnimi žganimi pijačami, kot so calvados Comte Louis de Lauriston, tekila Arette, mezcal Bruxo, armagnac Tariquet, ter viskiji Hyde, Douglas Laing in najnovejši Bellevoye. Bellevoye so francoski viskiji izpod taktirke Jean Moueix iz dinastije, ki ima v lasti znameniti Chateau Petrus.

Foto: Žiga Intihar / EVINO

Prav tako so na dogodku premierno predstavil mednarodno močno uveljavljeno tequilo Clase Azul Mexico, ki bo kmalu na voljo tudi v Evino portfoliu.

Za popestritev in dobro razpoloženje so na dogodku s svojo kavo poskrbeli Nanni kava, za gourmet ponudbo pa mesnine Klinec in Smash.

Vsa vina so bila degustirana v kozarcih svetovno priznane blagovne znamke Riedel, ki se ponaša z več kot 265-letno tradicijo, danes pa jo vodi že 11. generacija. Njihovi kozarci so znani po natančnih linijah in estetskih oblikah, ki pripomorejo k popolnosti okusov in arom vin ter koktajlov.

Zahvala gre vsem razstavljavcem, ki so se odzvali povabilu in prispevali k uspehu dogodka, ter vsem gostincem, ki so s svojo prisotnostjo ustvarili fantastično vzdušje. Veselimo se ponovnega srečanja prihodnje leto.

