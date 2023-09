Potovanje okrog sveta v kozarcu vina

Udeležba prestižnih ponudnikov vin in žganih pijač na festivalu TOP VINO by EVINO

1. in 2. oktobra na Ljubljanskem gradu na 3. festivalu TOP VINO by EVINO pričakujemo izjemno paleto svetovno priznanih ponudnikov vin in žganih pijač. Festival, ki je že tradicionalno prizorišče vrhunskega vinskega doživetja, bo gostil izjemno zbirko priznanih blagovnih znamk, ki bodo navdušile ljubitelje vin in žganih pijač.