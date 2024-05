Poslastica, ki navdušuje Slovence: svežina in sočnost v vsakem grižljaju

Obožujemo jih, ker niso le osnova številnih kulinaričnih mojstrovin, ampak tudi vir številnih navdihov ter gurmanskega zadovoljstva. Si lahko predstavljate toplejši del leta brez dozorelega paradižnika ? Ta s svojo poželjivo rdečo barvo ponazarja energijo, strast, akcijo, poželenje, pa tudi tisto dinamično energijo, ki se razvija od živahnih spomladanskih dni do zgodnjega začetka poletja, vročih dni in uživanja na morju. V taki ali drugačni obliki je priljubljenost paradižnika izjemna. Z razlogi! Svežina in sočnost dozorelih plodov na rastlini popestrita vsakodnevne obroke, paradižnik pa ne prinaša le odličnega okusa, ampak je tudi bogat vitamini in minerali.

Foto: Arhiv ponudnika

Kdor nima te sreče, da bi sočen paradižnik lahko gojil na lastnem vrtu, se mora "sprijazniti" s kupljenim. Pri tem ni vseeno, katerega izberemo. Ko gre za paradižnik, letvico kakovosti pri nas že vrsto let postavlja prekmurska znamka LUŠT, ki ji na tem področju ni para in so že leta pogosta izbira slovenskih kupcev. Zakaj? Ker je vedno svež, sočen, slovenski in poželjivo rdeče barve. Da, paradižniki LUŠT se na več načinov razlikujejo od preostalih paradižnikov, ki so na voljo v trgovinah, tudi zaradi izrazitega vonja boljšega, slastnega okusa – kot z domačega vrta in mesnate teksture. Posebej cenimo, da svežino pridno ohranja tudi na domačih policah, pa tudi, da gre za domač, slovenski pridelek, s čimer nenazadnje podpiramo tudi naše gospodarstvo.

LUŠTna zgodba se je začela pred dvanajstimi leti

V osrčju Prekmurja že več kot deset let LUŠTna družina prideluje paradižnike zato, da lahko vi z družinami uživate v svežih, sočnih in rdečih plodovih LUŠTnega paradižnika. V LUŠTni družini pridelujejo paradižnike različnih oblik, barv in okusov, tako da lahko vsak kupec najde nekaj zase oz. tisto, kar ustreza njegovemu okusu. Pri tem je še kako pomembno, da je pridelava in sorta Grozdastega paradižnika LUŠT, ki jo pridelujejo, ista že od vsega začetka pred 12 leti. Takrat so lahko tudi kupci na policah trgovin prvič zagledali Grozdasti paradižnik blagovne znamke LUŠT. Začelo se je z idejo izvensezonske pridelave paradižnika ter kilogramom pridelanega paradižnika na letni ravni za vsakega Slovenca, preraslo pa v podjetje, ki je s pridobljenim znanjem o načinu pridelave paradižnika razširilo svojo ponudbo.

Kako poteka pridelava najslavnejših slovenskih paradižnikov?

Da so paradižniki LUŠT taki, kot so, gre v prvi vrsti pripisati načinu pridelave in nenazadnje tudi načinu obiranja paradižnikov. Okusni, sveži, sočni in rdeči paradižniki LUŠT so obsijani s toplim prekmurskim soncem, v hladnejših delih leta pa pridelani s pomočjo obnovljivega geotermalnega vira energije. Pridelava poteka na integriran način, prijaznejši način pridelave z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi. LUŠTne sadike so vzgojene iz gensko nespremenjenih semen, kupljenih v Sloveniji. Deset tednov stare sadike paradižnika zasajajo januarja, prve plodove pa začnejo obirati aprila. Ciklus poletne pridelave se konča decembra. Sadike so posajene v naraven substrat, ki je mešanica šote in kokosovih vlaken in omogoča boljšo zračnost korenin.

Cvetove LUŠTnih rastlin oprašujejo čisto pravi čmrlji, ki so hkrati tudi "živi" dokaz, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za varstvo rastlin pred boleznimi. Če v rastlinjaku rastline ali plodove škodljivci vseeno napadejo, zanje na naraven način poskrbijo njihovi plenilci oz. naravni sovražniki, ki jih naselijo v rastlinjak.

Za dozoritev LUŠTnih paradižnikov je v prvi vrsti pomembna količina sonca, obenem pa rastline potrebujejo tudi veliko vode. Vse LUŠTne rastline zalivajo predvsem z deževnico, ki jo zbirajo v lagunah ob rastlinjaku.

Ročno obiranje in kratke transportne poti

V želji po dostavi ravno prav dozorelih in nepoškodovanih plodov, vse LUŠTne paradižnike obirajo ročno. Dejstvo je, da ima le paradižnik, ki je dokončno dozorel na rastlini in ne prepotuje Evrope v hladilnikih, okus pravega paradižnika, kot z domačega vrta. Le lokalno pridelan in skrbno obran paradižnik lahko namreč v hipu prinese svežino na domačo mizo in poveže družinske obroke.

Velikega pomena so tudi kratke transportne poti paradižnika od rastlinjaka pa do kupcev. Oba njihova rastlinjaka ležita v severovzhodnem delu Slovenije in imata tudi strateško gledano odličen geografski položaj. V praksi to pomeni, da lahko LUŠTne paradižnike v enem dnevu dostavijo po celotni Sloveniji, tako da so na policah trgovin vedno sveži.

Da so pri LUŠTu danes ambasador našega gospodarstva, gre pripisati tudi temu, da veljajo za trajnostno naravnano in družbeno odgovorno podjetje. To nenazadnje živijo in kažejo z do okolja prijazno embalažo, vrečko, izdelano iz odpadnih stebel rastlin paradižnika LUŠT. Z inovativno uporabo odpadnega materiala so vzpostavili nov cikel krožnega gospodarstva in tako prispevajo k naši skupni, bolj trajnostni prihodnosti.

Razvajanje z LUŠTno družino svežih in sočnih paradižnikov iz Prekmurja

Paradižniki LUŠT so na voljo v različnih sortah, da bi zadovoljili vsak okus in potrebo na jedilniku. Izbirate lahko med klasičnim grozdastim paradižnikom LUŠT in manjšo različico, imenovano Mali Lušt.

Zelo priljubljene so tudi najslajše manjše sorte, vključno z več vrstami češnjevih in slivovih paradižnikov. LUŠTek, ki predstavlja barvito mešanico češnjevih paradižnikov, je posebej priljubljen med otroki.

Raznolikost ponudbe omogoča, da je LUŠTov paradižnik privlačna izbira za različne kulinarične potrebe.

Za pisano svežino obrokov

LUŠTen paradižnik ima pomembno vlogo v številnih receptih in jedilnikih preprosto zato, ker poveže vse obroke in jih obogati z neverjetno svežino. Na katerega pa prisegate vi? Ga raje jeste surovega, kuhanega, pečenega, pasiranega?

Naj bo grozdast, slivov, majhen ali pisana zmes češnjevih paradižnikov, vsaka vrsta dodaja obrokom prav poseben čar. Lahko ga uživate svežega, neposredno z vrta, sušenega, v omakah, solatah ali kot del paste – odlična novica je, da paradižnik odlično sovpada s široko paleto jedi.

Recept za LUŠTen maj Ste med velikimi ljubitelji paradižnika, obenem pa bi radi z njim pripravili nekaj posebnega? Nekaj, česar še niste preizkusili? Nekaj hrustljavega? Predlagamo vam recept za paradižnikov čips, h kateremu se bo še kako dobro podal grozdasti paradižnik LUŠT. Foto: Christian Fluher SESTAVINE 3 veliki paradižniki (lahko tudi več, to je približno za klasičen pekač)

2 žlici olivnega olja

2 žlici soli

česen v prahu (lahko izpustite)

šopek sesekljanega peteršilja

3 velike žlice parmezana POSTOPEK Paradižnik (naj bo čim bolj trd) operemo, narežemo na tanke rezine in zložimo na papirnato brisačo, posolimo in pustimo, da se malo osuši. Pečico segrejmo na 180 °C, v pekač pa položimo papir za peko, ki ga na tanko premažemo z olivnim oljem. Rezine paradižnika zložimo v pekač in jih prav tako premažemo z oljem. Pekač postavimo v pečico in pečemo od 1 do 2 uri. Vsakih 20 minut preverimo paradižnik. Ko je paradižnik že skoraj suh ali, bolje rečeno, pečen, vsako rezino potresemo z mešanico parmezana, česna v prahu in peteršilja. Pustimo, da se zapeče in rahlo karamelizira. Čips lahko še nekaj časa pustimo v ugasnjeni in priprti pečici, da se lepo ohladi. Ali ste vedeli? Ne glede na to, kako želite oplemenititi obrok s paradižnikom, upoštevajte, da je paradižnik najbolje hraniti na sobni temperaturi med 19 in 20 stopinjami Celzija – ne v hladilniku, saj tako ostane dalj časa svež in obdrži svoja značilna vonj in okus.