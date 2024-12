Popoln okus praznikov

Začel se je veseli december, prižgali smo prvo adventno svečko in naše mize bodo obložene z najokusnejšimi dobrotami ter obkrožene z družino in prijatelji. Že veste, s kakšnimi dobrotami boste navdušili letos? In kako poskrbeti, da bodo najokusnejše daleč naokoli?

Adventni čas je bil nekoč namenjen pripravam na praznovanje. Domove so očistili, okrasili, po podeželju je bil to čas kolin, praznična omizja pa so čakala na veselo družbo. Zdaj so se naše navade malo spremenile, vendar tradicija druženja ob praznični mizi ostaja in plemeniti ta čarobni mesec.

Praznična omizja so v slovenski tradiciji tako raznovrstna in bogata, kot so raznovrstne, edinstvene in bogate navade in posebnosti, ki jih premore vsaka vasica. Na Primorskem so med drugim postregli tudi s polenovko, na Štajerskem s svinjsko ribico v mrežici, na Koroškem so se pogostili z "nabulano prato" (nadevana pečenka), v Beli krajini pa so pripravili "fulanko" (belokranjski nadev). Kakršnakoli jed bo glavna zvezda vaše obložene mize, izjemnega pomena bo, kako dobro jo boste začinili!

Vsi poznamo zadovoljstvo, ki nas obide, ko se v naših ustih znajde grižljaj popolno začinjene jedi. Temu polnemu okusu je leta 1908 japonski kemik Kikunae Ikeda nadel ime "umami" in opisuje poln, kompleksen, slankast okus, ki ga najdemo v zrelih sirih, gobah, paradižnikih, mesu, ribah, juhah … Ta okus lahko opišemo kot prijeten "jušni" ali "mesni" okus z dolgotrajnim, slastnim in obloženim občutkom na jeziku. In prav ta okus je uporabnikom sloveče začimbne mešanice že dolgo poznan. Veste, o kateri začimbni mešanici govorimo?

Seveda, to je slavna Vegeta! Začimbna mešanica, ki plemeniti naše jedi že 66 let, je zdaj na voljo v novi fino mleti različici. Vegeta Fine blend, drobno mleta različica originala, ponuja isto vrhunsko kakovost polnega okusa, ki jo že poznamo in imamo radi. Z edinstveno, fino teksturo, ki se popolnoma raztopi v jedi, boste vsako svojo mojstrovino povzdignili na višjo raven.

Ne glede na to, katera jed bo zasedala glavno vlogo vašega praznovanja, prav vsaka bo oplemenitena z dodatkom Vegeta Fine blend. Ta fina, drobno mleta mešanica bo poudarila okus tako mesnih kot vegetarijanskih ali veganskih jedi. Fina, dobro topna tekstura mešanice bo hrani podarila globok, poln okus brez vidnih delcev sestavin. Zaradi svoje fine teksture je idealna izbira za začinjanje marinad in kvaš, tudi za neposredno začinjanje mesa ali zelenjave. Izjemna topnost bo poskrbela, da bodo vaše omake, polivke in pomake izredno okusne in prave svilnate teksture. Nepozaben okus, ki doda pravo globino vsaki jedi, pa bo še poudaril edinstven okus vseh sestavin in jih združil v simfonijo, ki bo navdušila vas in vaše goste.

Ista Vegeta, nova tekstura Z Vegeto Fine blend bo vsak obrok postal pravo gastronomsko doživetje, vi pa mojster okusov v svoji kuhinji.

Tudi priloge si zaslužijo pozornost

Z dodatkom Vegeta Fine blend boste zagotovo osupnili svoje goste ne glede na izbiro glavne jedi. Ne pozabimo pa na priloge, ki poskrbijo, da celoten obrok pusti neizbrisen pečat izvrstnosti. Oglejte si predloge za slastne priloge, ki bodo vaše praznično omizje popeljale na pot novih odkritji.Te priloge so slastne same po sebi, hkrati pa odlično dopolnjujejo marsikatero glavno jed, ne glede na to, ali boste postregli klasično pečenko ali pečeno cvetačo.