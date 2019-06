Platinasti Cabernet Franc osvaja Slovenijo in londonske restavracije

Oglasno sporočilo

Gašper Čarman, lastnik Gašper vin in dvakratni najboljši sommelier Slovenije (2013 in 2015), je zagotovo eden največjih poznavalcev vin v Sloveniji. Kot vedno v življenju, Gašper tudi pri pridelavi vin stremi k popolnosti. Išče vino, ki bo pivcu ponudilo največje zadovoljstvo in hkrati odražalo poreklo vin.

Leta 2019 je Gašper trgu predstavil nekaj novosti, ki so že v začetku dosegle odlične kritike ter osvojile trg.

Aprila 2019 je trgu predstavil novo rdeče vino PALAMIDA – zvrst Cabernet Sauvignona, Merlota in Cabernet Franca.

Vse tri sorte skupaj ustvarijo čudovito gladko, sočno in svileno rdeče vino z bogatimi aromami gozdnih sadežev na nosu ter lepo zaokroženimi okusi v ustih. Vino so kupci lepo sprejeli, odlično pa se je odrezalo tudi na Decanterjevem tekmovanju, kjer so ga ocenili z 90 točkami in SREBRNO MEDALJO.

Etikete Gašper Selekcije – umetniško delo Mihe Štruklja

V maju je na police eVino vinoteke na Šmartinski 53 in tudi v spletno vinoteko prišla nova linija Gašper vin, imenovana Gašper Selekcija, ki v največji meri izraža terroir Goriških brd. Etikete vin (Rebule in Cabernet Franca) krasijo ilustracije Mihe Štruklja, priznanega slovenskega akademskega slikarja in dobrega Gašperjevega prijatelja. Miha je ribice, ki so zaščitni znak Gašper vin, v mešani tehniki ilustriral na doge rabljenih sodov in izdelal čudoviti umetnini.

Miha Štrukelj: Cabernet Franc 2017, Gašper Selekcija

Miha Štrukelj: Rebula 2016, Gašper Selekcija

Rebula 2016 in Cabernet Franc 2017 Gašper Selekcija sta vrhunski vini, ki odlično dopolnjujeta ponudbo Gašper vin.

Cabernet Franc, prvo platinasto nagrajeno rdeče vino v Sloveniji

Cabernet Franc 2017 je s 97 točkami prejel PLATINASTO medaljo, kar je mejnik za Gašper vina. Gre namreč za prvo Gašper vino, ki je na Decanterjevih tekmovanjih prejelo PLATINASTO medaljo. Ravno tako je to tudi prvo slovensko rdeče vino, ki je prejelo PLATINASTO medaljo. Gašper Čarman, dvakratni najboljši sommelier Slovenije in lastnik podjetja eVino d.o.o., je nad dosežkom navdušen in pravi: »Po lanskem uspehu Sivega Pinota, ki je s 96 točkami, dosegel ZLATO Decanterjevo medaljo, je to za nas izjemen uspeh in motivacija za nadaljnje delo!«

Cabernet Franc po Gašperjeveme mnenju najbolje odraža terroir Goriških brd. V vinu se prepletajo čudovite arome rdečega in temnega sadja, zelene paprike ter črnega popra. V ustih začutimo dodelane tanine in dolg pookus. Priporočamo ga kot spremljavo k rdečemu mesu z žara.

Rebula 2016 vas bo zagotovo navdušila s svojim izbranim okusom in čudovito kompleksnostjo. Vino je nežno in elegantno, kremastega okusa ter odlično dopolnjuje različno vrsto hrane.

Malvazija, dama belih sort, ki odlično dopolni ribje jedi

Uspeh Decanterjevega ocenjevanja vin je odlično zaokrožila še Malvazija 2017. Vino, ki ga je Caroline Gilby, Master of Wine, umestila na prestižen seznam poletnih vin Slovenije in Hrvaške ter mu dodelila 93 točk. Malvazija je dama belih sort, ki diši po pomladi. Arome spominjajo na belo cvetje, limeto in grenivko. V ustih deluje sveže in lahkotno, a še vedno dovolj resno, da se odlično počuti ob ribi.





Vina Gašper je danes mogoče najti v nekaterih vrhunskih slovenskih restavracijah in hotelih. Prav tako pa jih je moč najti v več kot 90 restavracijah v Londonu in širše po Veliki Britaniji, na Irskem, Poljskem, v sosednji Hrvaški in tudi v Švici. Gašper vina se izvažajo na več kot deset trgov in med vinskimi kritiki dosegajo odmevne rezultate. Nagrade za vina, ki nastajajo v sodelovanju s Kletjo Brda, potrjujejo pravilno smer in stil, ki ju Gašper Čarman izbira za svoja vina. Hkrati pa pripomorejo k še večji prepoznavnosti vin v Sloveniji in na tujih trgih.

