Piščanec – simbol sreče in dobrega zdravja

Ko se v kuhinji širi vonj po hrustljavo zapečenem piščancu, se v hiši zbere družina, pogovor teče sproščeno in vsak grižljaj prinese občutek domačnosti. Letos Perutnina Ptuj praznuje 120 let tradicije, kakovosti in ljubezni do perutninskega mesa. Ob tej priložnosti ponosno predstavlja Piščanca po ptujsko v posebni jubilejni embalaži, ki združuje preteklost in prihodnost – tradicijo in inovacijo.

120 let tradicije, 120 let zaupanja

Perutnina Ptuj že več kot stoletje ostaja zavezana najvišjim standardom kakovosti in inovacijam. Ob tej jubilejni priložnosti se poklanja svojim zvestim kupcem z embalažo, ki nosi zgodbo o tradiciji, a hkrati izraža vizijo prihodnosti.

Vsak grižljaj Piščanca po ptujsko prinaša okuse, ki so zaznamovali generacije – od babičinih receptov do sodobnih kulinaričnih mojstrovin. Naj bo tudi v prihodnje del vaših najlepših trenutkov ob mizi, saj hrana ni le gorivo, temveč priložnost za povezovanje, ustvarjanje spominov in deljenje sreče.

Foto: Perutnina Ptuj Pečen piščanec z zelenjavo, po receptu Ane Žontar Preprosto kosilo, ki smo ga vedno vsi veseli in ne zahteva veliko časa za pripravo. Kot prilogo pa lahko zlahka dodate katerokoli vam ljubo zelenjavo.

Recept pripravila: Anina Kuhinja Sestavine: 1 Ptujski piščanec Perutnina Ptuj

10 manjših krompirjev

4 korenčki

1 čajna žlička soli

1/3 čajne žličke mletega popra

1 čajna žlička namočenega suhega česa ali 3 stroki česna

3-4 žlice oljčnega olja

Nekaj vejic rožmarina

100 ml belega vina Krompir narežemo. Korenje olupimo in narežemo. Zelenjavo zmešamo s soljo, poprom, česnom in oljem. Razporedimo po namaščenem pekaču. Dodamo rožmarin, začinjenega piščanca in ob robovih prilijemo vino. Položimo ga v segreto pečico na 200 stopinj za 15 minut. Položimo ga na najnižjo rešetko. Če imate parno pečico vključite tretjo stopnjo pare za ves čas peke. Po 15 minutah peke temperaturo znižamo na 180 stopinj. Pečemo ga dodatnih 20 minut na 500 gramov teže. Moj piščanec je tehtal okrog 1,5 kg in sem ga pekla 15 minut na 200 stopinj, nato pa še 3×20 minut na 180 stopinj. Med peko ga tri-štirikrat polijemo s sokom in maščobo iz dna pekača, da se lepše zapeče. Pečenega pokrijemo z aluminijasto folijo za 20 minut, da meso počije, nato pa ga postrežemo.

Piščanec – simbol sreče in dobrega zdravja

Piščanec ima v slovenskem izročilu prav poseben pomen – je simbol plodnosti, sreče in dobrega zdravja. In prav ta simbol že 120 let ponosno nosi Perutnina Ptuj, ki skrbi, da na vaše mize pridejo le najboljši izdelki. S skrbnim nadzorom celotnega procesa, od njive do vilice, zagotavljajo kakovost, varnost in poln okus v vsakem grižljaju.

Foto: Shutterstock

Popolno kosilo za vsako priložnost

Piščanec po ptujsko je kot nalašč za vse priložnosti – od družinskih nedeljskih kosil do slavnostnih večerij s prijatelji. Predstavljajte si zlate, hrustljave kose piščanca, postrežene s krompirjevim pirejem in bogato omako iz pečenega soka. Dodajte še skledo sveže solate in prijetno družbo – popoln obrok, ki zbližuje generacije.

Ko pričakujete goste in želite ustvariti nekaj posebnega, lahko Piščanca po ptujsko pripravite tudi s pečenim korenčkom z medeno glazuro ali pa ga postrežete s tradicionalno ajdovo kašo in dušenimi jurčki. Preprosta, a prefinjena izbira, ki nikogar ne bo pustila ravnodušnega.

Pečen korenček z medeno glazuro Foto: Shutterstock Sestavine: 500 g korenja (lahko klasičnega ali mladih korenčkov)

2 žlici medu

2 žlici olivnega olja

1 žlica masla

1 žlička balzamičnega kisa

½ žličke soli

¼ žličke sveže mletega popra

½ žličke timijana (svežega ali suhega)

½ žličke česna v prahu

1 žlička sezamovih semen ali nasekljanih oreščkov (za posip) Pečico segrejte na 200 °C. Korenje olupite in narežite na približno enako dolge in debele kose, da se enakomerno speče. Če uporabljate mlade korenčke, jih lahko pustite cele. V skledi zmešajte med, olivno olje, stopljeno maslo, sol, poper, timijan in česen v prahu. Dobro premešajte, da nastane homogena glazura. Korenje prelijte z glazuro in ga dobro premešajte, da se vsi kosi enakomerno premažejo. Razporedite ga na peki papir na pekaču v enem sloju, da se peče enakomerno. Pecite približno 25–30 minut, dokler ni meso zlatorjavo in mehko, vmes ga enkrat premešajte. Ko je pečeno, ga pokapljate še z malo balzamičnega kisa za dodaten okus. Postrezite posuto s sezamovimi semeni ali nasekljanimi oreščki za hrustljavost. Ta priloga je popolna kombinacija sladkega, slanega in rahlo kislega okusa, ki odlično dopolnjuje piščanca.

Ajdova kaša z jurčki Foto: Shutterstock Sestavine: 250 g ajdove kaše

300 g svežih jurčkov (ali drugih gob, npr. šampinjonov, lisičk)

1 srednje velika čebula

2 stroka česna

2 žlici olivnega olja ali masla

500 ml jušne osnove (zelenjavne ali piščančje)

½ žličke soli

¼ žličke sveže mletega popra

½ žličke timijana in peteršilja

1 žlica kisle smetane (po želji, za kremast okus)

1 žlica naribanega parmezana (po želji) Ajdovo kašo sperite pod tekočo vodo in jo na suho prepražite v loncu, da zadiši in dobi rahlo oreškast okus (približno 2–3 minute). Prelijte jo z jušno osnovo, zavrite, nato pa kuhajte na nizkem ognju približno 15 minut, dokler ne vpije vse tekočine. Pokrijte in pustite, da se malo spočije. Jurčke očistite in narežite na rezine. Na olivnem olju ali maslu popražite drobno sesekljano čebulo, da postekleni. Dodajte nasekljan česen in pražite še 30 sekund, nato v ponev stresite jurčke. Pražite, dokler ne spustijo vode in se rahlo zapečejo (približno 5–7 minut). Jurčke začinite s soljo, poprom in timijanom ter primešajte k skuhani ajdovi kaši. Po želji vmešajte žlico kisle smetane za kremast okus in potresite s parmezanom. Posujte s svežim peteršiljem in postrezite toplo!

Foto: Perutnina Ptuj

Ob 120-letnici Perutnine Ptuj vas vabimo, da skupaj z njimi praznujete – z izjemnim piščancem, ki že desetletja razveseljuje srca in brbončice ljubiteljev dobre hrane.