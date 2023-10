Pet dni razvajanja z najboljšimi hrvaškimi mesnimi jedmi na festivalu Meat Me

Petdnevni Festival Meat me se začenja z velikim festivalom jagnjetine, ki bo v torek, 10. oktobra, na Stari pijaci v središču Zadra na Hrvaškem. Ta turistično-gastronomski dogodek v enem najlepših dalmatinskih mest je bil prvič organiziran leta 2019 kot preprost butični festival, katerega namen je predstaviti gastronomsko tradicijo Zadra , značilnosti kraja in prelepe Dalmacije. Postal je izjemno obiskan večdnevni dogodek, na katerem v mesnih jedeh uživajo tako domačini kot tudi številni turisti, predvsem sosedje iz Slovenije in Italije, ki to mesto obiščejo po glavni turistični sezoni in vročem poletju.

Foto: Turistična skupnost mesta Zadar

Meat Me je organiziran tako, da je vsak od petih dni posvečen eni gastronomski temi oziroma vrsti mesa, iz katerega pripravljajo tradicionalne, pa tudi sodobnejše jedi po navdihu kulinarične kulturne dediščine. Te jedi pripravljajo znani, že uveljavljeni zadrski kuharji in tamkajšnje restavracije, letos pa na zadrskem festivalu sodelujeta tudi dve eminentni restavraciji iz Zagreba in Pulja.

Letošnja novost: jagnjetina

Letos so se jedi iz jagnjetine zasluženo znašle na festivalskem meniju na prvi dan festivala, na sami otvoritvi. Znani zadrski chef in profesor kuharstva Josip Vrsaljko bo pripravil dve jedi: tradicionalni jagnječji ragu z bobom, grahom in krompirjem, eno najbolj značilnih dalmatinskih jedi "na žlico", ter eno svojih avtorskih del – jagnječji hrbet sous vide s slavnim ovčjim sirom s Paga.

Foto: Turistična skupnost mesta Zadar

Jagnjetina je najbolj priljubljeno meso v Dalmaciji, zlasti v zadrski regiji. Navsezadnje je Dalmacija dobila ime po ilirski besedi za ovco – delma. Vrhunska kakovost ter specifična aroma in okus tega mesa so povezani z raznoliko pašo na dišečih pašnikih tega dela Sredozemlja. Ravno letos je dalmatinska jagnjetina zasluženo prejela evropsko oznako izvirnosti in geografskega porekla.

Foto: Turistična skupnost mesta Zadar

Dalmatinska jagnjetina in festival Meat Me sta v Zadar privabila tudi slavnega italijanskega televizijskega gastro zvezdnika Fabrizia Nonisa, ki bo eno od svojih epizod oddaje Beker on Tour posvetil prav Zadru in temu dogodku.

Boškarin, postrežen s tradicionalnimi pljukanci

V nadaljevanju festivala Meat me se bodo pripravljale tudi jedi iz perutnine, drobovine, divjačine in znamenitega istrskega goveda boškarina. Ta je na festival privabil kuharsko ekipo družine Civitico, ki vodi znano puljsko restavracijo Vodnjanka. V 40 letih svojega obstoja je ta restavracija postala kultno središče istrskega gostinstva zlasti zaradi vedno svežih sestavin in preprostih jedi, katerih recepti so črpani iz kulinarične dediščine. V Zadru bo boškarin počasi kuhan in postrežen s tradicionalno istrsko testenino, t. i. pljukanci.

Jedi iz drobovine so v Zadar privabile ekipo iz ene najbolj priljubljenih zagrebških restavracij Tač. Vsem dobro poznano središče zagrebškega in hrvaškega gostinstva je najlažje opisati kot živi salon hrvaške narodne kuhinje, saj njegova ponudba zajema vso pestrost kulinarike te države. Tač bo v Zadru kuhal mnogim najljubše vampe in jedi iz govejih prsi.

Foto: Turistična skupnost mesta Zadar

Drugi dan festivala bo znani zadrski kuhar Renato Kraljev pripravljal jedi iz perutnine. Tomislav Karamarko, eden najbolj priljubljenih zadrskih kuharjev srednje generacije, bo v petek, 13. oktobra, na festivalskem trgu na zadrski tržnici pod šotorom pripravljal jedi iz divjačine, divjega prašiča in jelena.