Okusna predjed, ki doda večerji pravi božični pridih

Oglasno sporočilo

Potrebujete le še nekaj malenkosti, preden vaš dom v celoti zadiši po praznikih? Za lažje ustvarjanje in iskanje navdiha za praznično večerjo je Rio Mare združil moči s kulinarično ustvarjalko Ano Žontar Kristanc, ki je ustvarila slastno in enostavno predjed − hrustljave kruhke s sirom brie, fileji tunine Rio Mare, brusničnim džemom in orehi . S prazničnimi sestavinami in privlačnim videzom bo navdušila vaše goste in jih popeljala v svet gurmanskih okusov.

Kombiniranje slanih okusov s sladkimi včasih na prvi pogled ne prepriča takoj, a s pravimi sestavinami lahko v slastno celoto povežete še tako različne okuse. Praznična predjed s kančkom sladkobe bo ustvarila čarobno vzdušje, saj bo z bogatim okusom naznanila prihod praznikov. Preizkusite se v pripravi prazničnih hrustljavih kruhkov s sirom brie, tunino, brusničnim džemom in orehi ter navdušite svoje goste z nepozabno večerjo.

Za hrustljave kruhke s sirom brie, fileji tunine Rio Mare, brusničnim džemom in orehi boste potrebovali:

3−4 kozarčke filejev tunine Rio Mare v vašem najljubšem okusu: klasične v oljčnem olju, s pekočo papriko ali z limeto in ingverjem,

v vašem najljubšem okusu: klasične v oljčnem olju, s pekočo papriko ali z limeto in ingverjem, 1 francosko štruco,

5−6 žlic oljčnega olja in pol čajne žličke timijana,

15−18 majhnih rezin sira brie,

15−18 polovičk čajnih žličk brusnične marmelade ali džema,

1 slabo pest orehov.

Celoten postopek priprave recepta preverite na spletni strani.

Nasvet:

Hrustljave kruhke lahko pripravite na tri različne načine, in sicer tako, da uporabite različne okuse filejev tunine Rio Mare − klasičnega v oljčnem olju, s pekočo papriko ter z limeto in ingverjem. Na ta način boste na svoji praznični večerji navdušili tako tiste, ki obožujejo klasiko, kot tudi tiste, ki se ne morejo upreti drznim ali svežim okusom.

Obogatili bodo vsako praznično večerjo!

Preizkusite nove fileje tunine Rio Mare v oljčnem olju, ki jih odlikujejo skrbna ročna priprava v skladu z najstarejšo tradicijo, najboljše sestavine in vrhunski gurmanski okus. Da bo čisto vsak lahko našel nekaj zase, so fileji tunine na voljo v treh izjemnih okusih. Vsi, ki najbolj uživajo v klasiki, prisegajo na tunino v oljčnem olju, ki popolno dopolnjuje vsako jed. Tiste, ki svoje brbončice radi postavljajo pred bolj začinjen izziv, bodo navdušili fileji tunine v oljčnem olju s pekočo papriko. Če pa pri svoji jedi iščete dodatek svežine, bodo fileji tunine v oljčnem olju s svežo limeto in ingverjem prava izbira za vas. Vsi trije okusi so pakirani v steklenem kozarcu, zato so priročni za uporabo in okolju prijazni.

Za več izvrstnih receptov obiščite spletno stran in spremljajte https://www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija/. Želimo vam vesele božične in novoletne praznike!

Naročnik oglasnega sporočila je BOLTON ADRIATIC D. O. O.