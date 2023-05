Okušajte in raziskujte: pridružite se nam na Dnevih odprtih kleti v sončnih Brdih

Ljubitelj vin si v koledarju obvezno označite prihajajoče Dneve odprtih kleti v Brdih. Dvodnevni dogodek, ki povezuje vinske kleti in briške zgodbe, bo letos potekal v soboto, 10., in nedeljo, 11. junija. Obiskovalcem bo ponudil edinstveno priložnost za raziskovanje umetnosti kletarjenja in okušanje odlične briške žlahtne kapljice.

Foto: Dnevi odprtih kleti

Slikovita briška pokrajina je od nekdaj znana po izjemnem vinu, okusni kulinariki ter gostoljubju in prijaznosti Bricev. Vse to bodo obiskovalci lahko pobližje začutili na dogodku Dnevi odprtih kleti – DOK Brda. Zakulisje pridelave vina, zgodbe in anekdote vinarjev, okušanje različnih vin in uživanje v sončnih razgledih na posestih vinarjev bodo ljubitelje žlahtne kapljice za dva dni popeljali v edinstven čas in prostor. Na dogodku bo tokrat sodelovalo kar 36 vinarjev, obiskovalci pa bodo imeli možnost poskusiti široko paleto vin: od svežih belih in slavne rebule pa do krepkih rdečih.

Foto: Dnevi odprtih kleti

Ne glede na to, ali ste izkušeni vinski navdušenec ali pa radoveden novinec – Dnevi odprtih kleti so odlična priložnost za odkrivanje in okušanje vinskih zgodb. Predvsem pa za druženje v izjemnem naravnem okolju, prepojenem s čudovito energijo pristnosti in domačnosti.

Kako bo potekal DOK Brda 2023?

Dnevi odprtih kleti se začnejo na gradu Dobrovo, kjer lahko gostje svoje vinske kozarce prevzamejo od 9. ure naprej oz. že dan pred dogodkom. Dogodek se sicer uradno začne ob 11. uri in traja v soboto do 19. ure, v nedeljo pa do 17. ure. Obiskovalci se na dogodku prosto premikajo od enega do drugega vinarja s seznama in pri vsakem degustirajo najmanj štiri vzorce vina. Obiskovalcem so na voljo tudi krožni avtobusni prevozi – število kart za avtobusne prevoze je omejeno, zato si čim prej zagotovite svojo. Avtobusi bodo na posameznih vnaprej določenih točkah pobirali na približno eno uro. Možnost pa je tudi najem kombija, s katerim bo pot od vinarja do vinarja še bolj preprosta, pogoj za to pa je, da je v klapi nekdo, ki ne uživa alkohola, a zelo rad uživa v zgodbah in neverjetni briški kulisi.

Ob dobrem vinu pa se prileže tudi dobra hrana. Številni vinarji bodo tako pripravili tudi ponudbo pristne domače hrane, da na dnevih odprtih kleti ne boste ostali lačni.