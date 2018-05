Odprta kuhna v Ljubljani ima novo, nadgrajeno podobo

"Od prvega dne pred šestimi leti je naš cilj utrjevati položaj Slovenije na svetovnem kulinaričnem zemljevidu in krepiti ozaveščenost o slovenski gastronomiji tako med domačini kot turisti. A še sami, kaj šele v tujini, se slabo zavedamo, kakšno neizmerno gastronomsko bogastvo in kako raznolika kulinarično-etnološka dediščina se v resnici skrivata v tako rekoč vsakem kotičku države. Naša misija je, da o tem ozaveščamo in te zaklade s ponosom pokažemo najširši javnosti," je odločen Lior Kochavy, direktor in soustanovitelj Odprte kuhne.

Od zdaj bo ljubljanska Odprta kuhna ob stojnicah, na katerih za lačne trebuhe skrbijo gostinci iz vse Slovenije, vsak petek obogatena tudi s stojnicami, na katerih bodo svojo kulinarično ponudbo predstavljale tudi slovenske destinacije - prvi se predstavljajo Ptuj, Dežela Celjska in Škofja Loka.

Foto: Odprta kuhna

Na teh stojnicah bodo obiskovalci lahko spoznavali ponudbo slovenskih turističnih kmetij, poskusili in kupili bodo lahko za posamezno destinacijo značilne obrtniške izdelke, povezane s pripravo in postrežbo hrane, ter prehranske izdelke, kot so siri, mesnine, pijače, med, namazi, pecivo ... Seveda bodo na voljo tudi vse turistične informacije o destinacijah, ki se bodo predstavljale.