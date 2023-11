Od jutranje skodelice kave do razkošne večerje – preprosto s pravimi pomočniki!

Še tako siv in čemeren dan bo prijetnejši, če vas pozdravijo dišeča skodelica kave, pravkar pečen kruh, slastna marmelada in svež smuti. Za to prijetno izkušnjo vam ni treba prenočiti v dragem hotelu ali obiskati izvrstne kavarne, vse to in še veliko več vam je na voljo v udobju vašega doma, če izberete prave pomočnike.

Nepogrešljivi pomočniki v vsaki kuhinji

Sveže opečen kruh, hitro zavreta voda za čaj, vrč pravkar ožetega pomarančnega soka, na čudovito tanke rezine narezana domača salama, svilnato gladko zameseno testo za potico … Vse to nam je na voljo brez napora, ko na svoj kuhinjski pult postavite moderne pripomočke, s katerimi so kuhinjska opravila preprosta, kulinarično ustvarjanje pa užitek za vso družino. Mali gospodinjski aparati Gorenje so odlični in nepogrešljivi pomočniki v vsaki moderni kuhinji. S premišljeno zasnovanimi funkcionalnostmi vedno izvrstno opravijo vsako delo, vam pa prihranijo veliko časa. Še posebej, če svojim najdražjim najraje postrežete sveže pripravljene jedi, v katerih se lahko odrazi vaša ustvarjalnost.

Foto: Gorenje

Skrivnost, ki jo uporabljajo vsi mojstri in mojstrice kuhinje

Kaj je skrivnost, s katero vam uspe pripraviti sočen biskvit, sveže testenine, tanke zelenjavne rezine, krhke piškote, mleto meso ali sveže stisnjen sok brez napora? Vsi kuharski mojstri dobro vedo, da si za svoje ustvarjanje morajo priskrbeti odličnega kuhinjskega robota. Kuhinjski robot vam pomaga prihraniti čas in energijo, hkrati pa da popolne rezultate. Močan aparat odlikujejo odlične mešalne lastnosti in natančna kontrola v vsakem trenutku. Gorenjev kuhinjski robot ima moč in hitrost, hkrati pa je dovolj občutljiv, da odlično premeša vse od goste mase za kekse do občutljivih beljakov. Močan motor kot za šalo opravi z gnetenjem, mešanjem in stepanjem. Z različnimi nastavki pa vaš kuhinjski robot tudi odlično nastrga, zmelje, iztisne in celo reže.

Foto: Gorenje

Kuhinjski robot nepogrešljiv za peko

Vas je zamikala doma pripravljena pica? Bi si radi zagotovili svež, okusen kruh z drožmi? Morate umakniti gluten iz prehrane? S kuhinjskim robotom Gorenje je priprava različnih vrst testa zelo preprosta. Prav tako bo tehnologija mešanja poskrbela, da bodo vse sestavine dobro in enakomerno premešane, saj se mešalni nastavek vrti okoli svoje osi, mešalna glava pa v ravno nasprotno smer. V zmesi bo ostal zrak, zato bo puhasta in mehka. Vi morate samo še izbrati pravi nastavek za pripravo najljubšega recepta in osupniti najbližje z vrhunskimi rezultati.

Foto: Gorenje

Gorenje in Fructal, popoln par

Foto: Gorenje Od 16. oktobra do 30. novembra 2023 poteka akcija, ki bo razveselila vse kuhinjske ustvarjalce. Izberite mali gospodinjski aparat Gorenje, saj vam ob nakupu podarijo darilni paket s Fructalovimi izdelki. V paketu FRUCTAL MINI v vrednosti 15 evrov ali FRUCTAL MAXI v vrednosti 25 evrov boste odkrili vedno priljubljene Fructalove sokove in nektarje, odlično Fructalovo marmelado in Frutabelo crunchy muesli. Odlične poslastice, polne sadja, za male in velike!

Plodovi narave so že od leta 1945 navdih podjetja Fructal, ki v osrčju Vipavske doline predeluje sadje, zelenjavo in izbrane sestavine v odlične izdelke, cenjene zaradi visoke kakovosti. S spoštovanjem narave in njenih danosti, strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami ustvarjajo blagovno znamko, ki sodobnemu potrošniku ponuja popoln izbor izdelkov, ki sledijo smernicam uravnotežene prehrane. Še zlasti pri razvoju sokov, nektarjev in pijač je Fructal ne le inovator, ampak tudi snovalec novih smernic.

Z malimi gospodinjskimi aparati Gorenje bodo vaši dnevi okusni in preprosti, vaše kuharske zamisli pa popolnoma uresničljive. Izkoristite odlično priložnost in si poleg tega zagotovite še paket Fructalovih dobrot. Popoln par v vaši kuhinji!