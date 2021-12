Ob polnoči nazdravite s to penino

Ko bo ura odbila polnoč, si zagotovo želite postreči s kakovostno penino, ki bo trenutek popestrila z izjemnim okusom. Zato ni vseeno, katero peneče vino izberete. Le s pravo izbiro, ki jo boste znali tudi dobro utemeljiti, boste navdušili zbrane in jim pokazali, da ste dobro podučen poznavalec penečih vin.

Peneče vino nastane iz osnovnega vina

Peneče vino gre skozi dva procesa vrenja.

Za proizvodnjo penečega vina se uporablja osnovno vino. To je seveda nastalo tako, da je zavrelo. Temu rečemo prvo vrenje. Osnovno vino je lahko sestavljeno iz ene ali več sort in iz vin različnih letnikov, kar je odvisno od želenega sloga penečega vina. Sledi drugo vrenje, pri katerem ločimo dve najpomembnejši metodi pridelave penečega vina:

(nekoč se je imenovala šampanjska metoda), pri kateri drugo vrenje poteka v steklenicah – z njo se prideluje Zlato radgonsko penino –, in charmat, pri kateri drugo vrenje poteka v jeklenih visokotlačnih tankih – z njo se prideluje Srebrno radgonsko penino.

Za proces drugega vrenja se osnovnemu vinu dodata sladkor in kvasovke. Ta kombinacija nosi tudi ime vrelni liker. Med drugim vrenjem iz sladkorja nastaneta etanol in nadtlak ogljikovega dioksida. Ta povzroči nastanek pene – od tod poimenovanje peneče vino.

Kakovost penečega vina odvisna od trajanja stika s kvasovkami

Klasična metoda Po koncu drugega vrenja je treba odstraniti usedlino odmrlih kvasovk. Pri klasični metodi usedlino, ki se je nabrala na steklu ležečih steklenic, s posebnim postopkom stresanja spravijo v vrat steklenic. Iz vodoravnega položaja jih postopno postavijo navpično z vratom navzdol. Vratove nato za približno tri centimetre potopijo v posebno zamrzovalno tekočino, da usedlina zamrzne. Sledi postopek odstranitve usedline ali degoržiranje (iz fr. besede la gorge – grlo). To poteka tako, da steklenice odmašijo, ob čemer nastali tlak ogljikovega dioksida izvrže zamrznjeno usedlino. Zatem dolijejo odpremni liker za uravnavanje sladkosti penečega vina in steklenice zamašijo.

Pri metodi charmat se usedlina odmrlih kvasovk iz vina izloči s filtracijo. Tudi tukaj na koncu dodajo odpremni liker in vino napolnijo v steklenice.

Kakovost penečega vina je zelo odvisna od trajanja stika z odmrlimi kvasovkami po končanem drugem vrenju. Pri klasični metodi gre za najmanj devetmesečni stik, pogosto se peničarji odločijo za tri leta, pri prestižnejših penečih vinih pa gre tudi za več kot deset let. Pri metodi charmat, ki je primernejša za mladostna peneča vina, stik s kvasovkami traja najmanj šest mesecev, če tehnološki pogoji to omogočajo, pa tudi manj.

Katero vina odpreti ob polnoči?

Za posebne priložnosti velja izbrati peneče vino vrhunske kakovosti.

Odgovor na vprašanje, s katero penino nazdraviti, je odvisen tako od vašega okusa, morda imate raje slajša ali pa bolj suha vina, kot tudi od hrane, če jo boste zaužili ob penini. Kot aperitivna vina so najprimernejša vina vrste brut ali zelo suha peneča vina. Za spremljavo glavnim jedem so primerne vrste brut, vina zrelejšega letnika ali vina iz rdečih sort grozdja. Slajša peneča vina pa so kot nalašč za druženje s sladicami. Ob morskih jedeh, zlasti ostrigah, se še posebej priležejo najbolj suha vina brut nature in extra brut.

Selection - brut Vsekakor pa velja za posebne priložnosti izbrati peneče vino vrhunske kakovosti, zato priporočamo, da ob druženju z najbližjimi posežete po penečih vinih posebnih kolekcij. Predstavljamo vam nekaj idej.

Selection - penina iz grozdja z najboljših leg

Grozdje za penino Selection prihaja z najboljših leg v Radgonskih goricah. S pomočjo sodobne tehnologije za pridelavo tega vina iz grozdov odstranijo vse poškodovane ali nedozorele jagode. Izbirate lahko med naslednjima vrstama:

: kristalno sijoča svetlorumena barva je znak odličnosti. Dolgotrajno iskrenje vzdržuje obstojen venec na obodu kozarca, kar pritrjuje vrhunski tehnološki izvedbi. Čistoča vinske cvetice je nesporna in skladna s sodobnimi standardi ter spomni na šopek belih rož in cvetov agrumov. Že prvi vonjalni vtis prinese tudi zrelostne zaznave: med svežim testom in briošem. Aroma je poudarjeno mineralna, s sledjo limone in kosmulje. Okus je zelo suh, kar rahlo izpostavi kislost – kot je značilno za brut. Izkažeta se eleganca in dozorelost. Izjemna eleganca okusa sporoča, da je pred nami izrazito aperitivna penina na najvišji mogoči ravni, ki je hkrati tako kompleksna, da bo očarljivo dopolnila zahtevne krožnike. Ciconia brut Rosé brut: penina v barvi lososovega mesa se ponaša z obstojno peno in izjemnim iskrenjem. Zelo sestavljeno aromo nadgradita še pikantnost in harmoničen okus.

Ciconia - pridelana z nežnostjo

Ročno potrgani grozdi se stiskajo s peclji vred pri nizkih tlakih. Gre za najbolj nežno ravnanje z grozdom, ki zagotovi za penine idealen grozdni sok. To letniško penino je mogoče pridelati le v posebnih, prvovrstnih letnikih.

Brut: vonji so izrazito prefinjeni, po sveži skorji kruha, mineralni in kompleksni. Nadvse bogata kremasta tekstura v okusu je končni dokaz za plemenito kakovost penine, ki je nastala po petletnem stiku s kvasovkami. Zahtevnost penine je tolikšna, da lahko spremlja glavne jedi.

Millésime brut Specialitete vrhunske kakovosti za najimenitnejše trenutke Ob izbiri penine je dobro premisliti tudi o gostih, o tem, kakšen je njihov okus za penine. Zagotovo jih boste navdušili s katero izmed ekstravagantnih penin, ki bo vaše praznovanje naredila nepozabno: Zlata penina brut nature : dozorela cvetica je poudarjeno mineralna in kvasna ter z začimbno noto. Izredno suh okus spremlja klena kislost. Brut nature nastane brez dodatka odpremnega likerja. Idealna penina za druženje s kaviarjem, ostrigami ali sušijem.

: dozorela cvetica je poudarjeno mineralna in kvasna ter z začimbno noto. Izredno suh okus spremlja klena kislost. Brut nature nastane brez dodatka odpremnega likerja. Idealna penina za druženje s kaviarjem, ostrigami ali sušijem. Millésime brut: najmanj petletni, včasih pa tudi deset- ali še večletni stik s kvasovko. To so penine, ki bistveno odstopajo od vsega običajnega. Brioš in dozorelost ter sublimnost v okusu so prevladujoče značilnosti. Za najbolj izbrane glavne jedi.