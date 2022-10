Novembrska Ljubljana v znamenju kulinarike žensk

Oglasno sporočilo

Morda bi pričakovali, da se jedi, ki jih ustvarijo ženske, razlikujejo od tistih, ki jih ustvarjajo moški, a v resnici ni tako – kreativnost, tehnične veščine in senzibilnost v kombinaciji z energijo ustvarjalca so sestavni del vsakega vrhunskega krožnika in ne poznajo spola. Res pa je, da v svetu visoke kulinarike prevladujejo moška imena. Na letošnjem kulinaričnem festivalu November Gourmet Ljubljana zato pozornost namenjajo ženskam, ki za to, da se uspešno zavihtijo na lestvice in v kuhinje najboljših kulinaričnih ustvarjalcev na svetu, potrebujejo precej več vztrajnosti, odrekanja in predanosti svoji večni ljubezni – gastronomiji. Novembra naj zato luč pozornosti sveti na njih.

Ženske blestijo same ali v paru

Letošnji november bo v ljubljanske restavracije, bistroje in na festivalska prizorišča prinesel še posebej dinamično dogajanje. Ženske ustvarjalke ob boku moškim – v tandemu ali spopadu? Ženske, ki premikajo meje in postavljajo nove kulinarične trende. Ženske, ki sledijo novim vodstvenim prijemom, ki o vodenju razmišljajo drugače. Ženske, ki živijo za to, da vsem svojim gostom narišejo nasmeh na obraz.

Z velikim nasmeškom bomo tako lahko pokušali krožnike gostujočih chefinj, ki bodo v tandemu z domačimi chefi pred nas postavljale najdrznejše kombinacije. Ali prisluhnili materam naših največjih chefov, ki nam bodo zaupale svoje posebnosti in skrivnosti, ki so mojstrom pomagale do današnje slave. Ali odkrivali, kaj skriva doživetje Monstera secret ter kako spajati izbrane jedi in vrhunske koktajle. Pa raziskovali kulinarični Mikrosvet, kjer vladajo kvasovke, bakterije in plesni, odgovorne za umami, kisle in druge zanimive okuse, ki jih imamo tako radi. Prisluhnili bomo drznim vodjam, ki prinašajo drugačno, trendovsko kulinarično ponudbo ter na krilih ljubljanske tradicije in lokalnih surovin pred nas postavljajo nove jedi in z njimi nove izkušnje.

Pridite po nova znanja in doživetja

November Gourmet Ljubljana bo tokrat prvič vstopil tudi v glasbeni svet. Na enem od večerov glasbenega festivala Kurzschluss bo kraljevala Brina. Pa ne samo Brina Knauss, ki bo nastopila na odru, temveč tudi koktajl Brina, ki ga je s svojim temperamentom navdihnila Ljubljana: skrivnostna, mladostna, sveža in obarvana z lokalnimi dobrotami. Njegova osnovna sestavina, slovenski džin, bo poleg koktajla tudi edina alkoholna pijača, ki bo ta večer postrežena na dogodku.

Za vse, željne novih znanj, bodo na festivalu poskrbeli z vrsto izobraževalnih delavnic ter priložnosti za raziskovanje novih okusov, tehnik in postopkov. Ženske bodo pripovedovale tudi o vinu, pa džinu in rumu, glavno besedo pa bodo imele tudi na dogodku European Food Summit, ki bo v treh dneh strnil kar nekaj doživetij.

Dogodke lahko podrobneje raziščete na straneh festivala, kjer najdete natančnejši opis dogajanja in sveže vtise z dogodkov. November bo pester in bogat, zato si v mesecu dni festivala vsaj en dan rezervirajte za nepozabno kulinarično doživetje. Kajti kar jemo, zrcali, kaj smo. Naj bo na vašem krožniku vedno nekaj izjemnega, neponovljivega in edinstvenega, kot ste vi sami.

