Nov okus nikoli še bolj eksotičen!

Oglasno sporočilo

Cedevita, blagovna znamka, ki že več kot 50 let osvežuje brbončice svojih potrošnikov, vedno prisluhne njihovim željam in potrebam ter nenehno sledi svetovnim proizvodnim trendom, prihaja z novim, nikoli bolj eksotičnim okusom - omejeno serijo tropskega dua Ananas & Mango!

TROPSKI DUO CEDEVITA ANANAS&MANGO

Okusi Cedevite, znani po edinstvenem osvežilnem okusu in kombinaciji 9 vitaminov, zagotavljajo že mnogim generacijam prijetne trenutke druženja in pozitivne energije. Letos Cedevita predstavlja nov osvežilni tropski duo - Cedevita Ananas&Mango! Ta tropska kombinacija sladkega ananasa in sočnega manga bo v vaše življenje vnesla polnost okusa. Kombinacija sladkega ananasa in sočnega manga vas bo presenetila s svojim osvežilnim in sončnim okusom, ki je kot nalašč za vroče poletne dni.

Cedevito Ananas&Mango lahko najdete v trgovinah v praktičnem 200 gramskem pakiranju, ki je idealno za domačo uporabo. Prav tako ga lahko najdete tudi v številnih restavracijah in si tako tudi tam zagotovite popolno osvežitev v toplih poletnih dneh. Ne glede na to, ali ste doma ali uživate v trenutkih s prijatelji v vašem najljubšem lokalu, vam bo Cedevita Ananas&Mango prinesla novo dimenzijo osvežitve.

Dodaj pridih tropskega vznemirjenja v svoj ritual!

Naročnik oglasnega sporočila je ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.