Nov mejnik za priznanega slovenskega vinarja #foto

Zadnji večji mejnik družine Puklavec, ki je vinsko zgodbo začela pisati že leta 1934, se je zgodil maja lani, z odprtjem butične vinske kleti v Severni Makedoniji. Tamkajšnja suha poletja, relativno hladne zime ter pravšnja nadmorska višina in zemlja namreč zagotavljajo odlične pogoje za vrhunska rdeča vina.

Tako je nastala nova linija Instinct s sporočilom, da je instinkt prirojen in ne naučen. Ta se skriva v vinogradniku, ki določi točen čas trganja grozdja, in v vinarju, ki ga pri spreminjanju grozdja v harmonična in bogata vina vodi znanje.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Z instinktom osvajajo tudi Nizozemce, Nemce, Britance in Poljake

Nova linija rdečih vin ni namenjena samo domačemu trgu, temveč tudi tujim. Puklavec Family Wines je namreč eden večjih slovenskih izvoznikov vina, med svoje ključne izvozne trge pa trenutno poleg Hrvaške štejejo še Nizozemsko, Nemčijo, Veliko Britanijo, Poljsko in Brazilijo.

V podjetju so prepričani, da je najboljše stvari v življenju treba deliti z drugimi, zato je eden od pomembnejših prihajajočih mejnikov predstavitev rdečih vin iz makedonske kleti Instinct na mednarodnih trgih. Stavijo na izjemno kakovost vin, prepoznavnost terroirja Tikveškega vinogorja in sodobno oblikovanje, zato so v podjetju prepričani, da bodo zgodbo o povezovanju Slovenije in Severne Makedonije ter družinsko ime kleti razširili tudi v tujino.

Vsako vino iz makedonske kleti je edinstveno in predstavlja mogočno žival, ki je povezana z njim. Pri merlotu se izražajo naravne karakteristike volka, ki je inteligenten, zvest, zaščitniški in čustveno navezan na druge v skupini, vranec je tako kot konj, poln lokalnega ponosa, aroganten, zelo strasten in energičen, cabernet sauvignon pa najbolje opiše odločen in neustrašen orel, ki je bil ustvarjen z neverjetno pozornostjo do detajlov.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Vinska zgodba družine Puklavec se je začela leta 1934, ko je Martin Puklavec skupaj s svojimi sodelavci začel ustvarjati vinsko tradicijo družine Puklavec. Leta 2009 se je družina vrnila v vinsko zgodbo, in to v velikem slogu. Z nakupom Ormoške in Ljutomerske vinske kleti ter njeno združitvijo so začeli pisati zgodbo pod imenom Puklavec Family Wines. V prvih desetih letih so skrbeli in bdeli nad ciljem, ki ga je pred 85 leti zapisal Martin Puklavec – s strastjo, trdim delom in predanostjo najvišji kakovosti ustvarjati in pridelovati najboljša bela vina iz Ljutomersko-Ormoških goric.

Preberite tudi: