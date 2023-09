Nenapovedan obisk? Ohladite vino v samo nekaj minutah!

Oglasno sporočilo

Prejeli ste klic prijateljev, da so ravno v bližini in se bodo ustavili pri vas na obisku. Brez panike! V hladilniku imate zagotovo sir, potrebujete le še orehe in morda krekerje ter seveda vino. Če tega nimate, lahko za steklenico poprosite kar sosede. Kako vino ohladiti v zgolj 15 minutah, pa izveste v tem članku.

Foto: Spar

Zakaj mora biti vino ravno prav ohlajeno?

Če je vino pretoplo, izstopajo le nekateri okusi, ki prevladajo nad preostalimi. Če je prehladno, pa njegove dragocene note, okusi in vonji sploh ne pridejo do izraza. Oboje vas lahko prikrajša za užitek, saj vam preprečuje, da bi okusili vino v vsej njegovi polnosti.

V splošnem velja, da naj bi rdeča vina pili ohlajena na temperaturo med 15,5 in 21 °C, rosé in bela vina razvijejo najboljši okus pri temperaturi med 10 in 15,5 °C, medtem ko so peneča vina najboljša, kadar so ohlajena na temperaturo med 4 in 10 °C.

Foto: Spar

Vino lahko na hitro ohladite na tri načine:



Foto: Spar Zamrznjeno grozdje

Ta trik lahko uporabite za ohladitev belega vina. Grozdje postavite v zamrzovalnik za nekaj minut. Nato v vsak kozarec vrzite štiri grozdne jagode in vanj nalijte toplo vino. Temperatura vina se bo znižala za 10 °C v manj kot 5 minutah. Ko se vino ohladi, iz kozarca le še vzemite grozdne jagode.

Foto: Spar

Slana kopel

Velik lonec napolnite s hladno vodo in ledom ter vanj vmešajte dve žlici soli. Steklenico vina postavite v slano kopel in premešajte, da pospešite ohlajanje. Vino se bo v 15 minutah ohladilo za vsaj 15 °C.

Foto: Spar Ovoj iz papirnate brisačke

Papirnato brisačko napojite z vodo in jo ovijte okoli steklenice, nato pa vse skupaj postavite v zamrzovalnik za 15 minut. Vino se bo ohladilo za vsaj 13 °C.



Nikoli več nepripravljeni

Da vas nenapovedan obisk ne bo nikoli več presenetil, si pripravite zalogo vina. Ne veste, katerega izbrati? Potem potrebujete nasvet izkušenega strokovnjaka oziroma someljeja. Somelje se lahko pohvali s širokim znanjem o svetu vina, poznavanjem vinske kulture, tradicij, različnih vinskih regij in sort vina ter zmožnostjo opisovanja okusov in arom vina. Poleg tega zna tudi pravilno odpreti steklenico in postreči vino, ohlajeno na primerno temperaturo in iz pravih vinskih kozarcev.

Valentin Bufolin, najboljši somelje Slovenije. Foto: Spar

V prenovljeni SPAR Vinoteki vam pri izbiri vina svetuje somelje

V SPAR Vinoteki, kjer vas čaka bogata ponudba raznolikih vin z vsega sveta ter vrhunskih vin iz najboljših slovenskih kleti, vam pri izbiri vina svetuje slovenski državni someljejski prvak in velik ljubitelj vina Valentin Bufolin. Navdušil vas bo z zanimivimi opisi vin, razlagami ter inovativnimi spoji vin z različnimi jedmi. Svoje znanje iz sveta enologije z vami deli vsak teden in sodeluje pri izboru vin v Sparovi tedenski ponudbi. Prepustite se njegovim nasvetom in uživajte v vsaki kapljici te žlahtne pijače.

Somelje svetuje Vino za popolno mesno spremljavo V Sparovi tedenski ponudbi vin lahko med drugimi izberete vino Pullus modra frankinja ZGP, Ptujska klet, ki je najboljše ohlajeno na 16 do 18 °C. Vino se odlično prilega k pečeni svinjski vratovini. Njegova sadna nota bo uglasila aromatike, rahel tanin bo lepo pariral sočnosti, svežina pa bo oplaknila zamaščenost v ustih. Več o vinu lahko preberete tukaj.

