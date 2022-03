Najmočnejša čokolada na trgu je na voljo

Oglasno sporočilo

Kraš in Polleo Sport sta ustvarila recept za prvo beljakovinsko čokolado v Evropski uniji - Kraš Polleo Protein. Iz edinstvene kombinacije, čokoladne tradicije Kraša in fitnes sodobnosti Polleo Sport, je nastala čokolada Kraš Polleo Protein - inovativna poslastica za vse ljubitelje čokolade.

Razvoj nove čokolade ni lahka naloga. In če je cilj narediti čokolado, ki bo enako okusna kot druge različice na policah trgovin, hkrati pa bolj hranilno bogata, smo pred resničnim izzivom. Ko pa se združita vodilni na trgu na področju športnih dodatkov in največji regionalni proizvajalec čokolade, je prehransko kakovosten, okusen in inovativen izdelek zagotovljen.

"Sodelovanje z družbo Polleo Sport pri razvoju čokolade vrhunske kakovosti in okusa ter obogatene z beljakovinami je bilo za nas pravi izziv in zahvaljujem se vsem kolegom tehnologom z razvojnega oddelka, ki so opravili odlično delo. Veseli smo, ker smo skupaj dali na trg nov izdelek, in upamo, da ga bodo prepoznali tudi naši potrošniki. Zavedamo se namreč, da imajo naše stranke, zaradi katerih smo zgradili podjetje s 110-letno tradicijo, svoje osebne preference. Naša želja je bila ponuditi čokolado, ki jih bo osvojila s svojim okusom, pa tudi s svojo sestavo, in verjamem, da bo tej močni čokoladi to tudi uspelo," je povedala Marina Knežević, direktorica marketinga v podjetju Kraš.

Tako mmmočna

Čokolada Kraš Polleo Protein je vsem ljubiteljem fitnesa na voljo v dveh različicah, tako da lahko potrošniki izbirajo med mlečno in temno čokolado. Čokoladi sta izdelani po recepturi, ki vključuje polnost in značilen okus čokolade Kraš. Tej med drugim dodajajo beljakovine Me: First 1st Whey, zaradi česar lahko to čokolado resnično označimo za najmočnejšo čokolado na trgu.

"Ponosni smo, da smo skupaj z družbo Kraš pionirji v razvoju popolnoma drugačne vrste čokolade. Kot pri vsem, kar počnemo, smo tudi s tem razvojem želeli omogočiti izbiro 'kupcem brez izbire' - tistim, ki obračajo izdelke in so pozorni na sestavo. Čokolada Kraš Polleo Protein je zasnovana tako, da je privlačna tako za otroško kot za odraslo oko. Doslej je od vseh, mladih in starih, prejela visoke ocene glede okusa, poleg tega jo primerjajo z Runolistom ali Živalskim kraljestvom, in verjamemo, da bo to marsikoga vrnilo v otroštvo. Ta izdelek je pravzaprav otrok dveh hrvaških blagovnih znamk in upamo, da bo regijo navdušil z okusom in kakovostjo sestave," je povedala Virna Jogunica, direktorica marketinga v podjetju Polleo Sport.

Brezkompromisen okus z manj kalorijami in brez dodanega sladkorja

Mlečna in temna Polleo Protein čokolada vsebujeta kar 16 in 17 gramov beljakovin na 100 gramov brez dodanega sladkorja in sta obogateni z beneo vlakninami - naravnimi prehranskimi vlakninami, pridobljenimi iz korenin cikorije. V mlečni različici je delež kakava najmanj 32-odstoten, v temni različici pa najmanj 52-odstoten, kar daje izdelku posebno aromo in čokoladno noto.

Svojo oceno nove čokolade je delila tudi nutricionistka in dietetičarka Martina Linarić: "Vedno sem vesela, ko slišim in s strokovnega vidika pogledam rezultat sodelovanja, v tem primeru dveh znanih hrvaških blagovnih znamk Polleo Sport in Kraš, ki sta skupaj ustvarili izdelek s skrbno izbiro sestavin, ki bo zadovoljil tudi najzahtevnejše brbončice. Gre za čokolado z visoko vsebnostjo beljakovin, in če dodamo še bogastvo naravnih vlaknin, pridobljenih iz korenin cikorije, bo ta novi izdelek, ki je na voljo v dveh okusih, marsikoga od nas zagotovo popeljal v otroštvo. Kraš Polleo Protein čokolada bo zagotovo razveselilo številne ljubitelje čokolade, kot sem sama, saj imamo možnost izbrati izdelek z jasnimi prehranskimi prednostmi."

Izdelke Polleo Protein lahko od sredine marca kupite v prodajalnah in na spletu Polleo Sporta ter na Mercatorjevih prodajnih mestih.