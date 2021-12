Naj bo praznični čas letos poln okusa

Oglasno sporočilo

Sodoben način življenja nas sili v nenehno hitenje. Zjutraj se zbudimo in že hitimo v službo, po opravkih, se pozno popoldne vrnemo domov in kar naenkrat je čas za večerni počitek. Praznični čas, ko se bližata božič in konec leta, pa nam omogoča, da umirimo svoj hiter tempo. Večere lahko preživljamo v krogu najbližjih, v katerem ne sme manjkati dobre hrane in pijače – če nam priprava te ne odžira dodatnega časa, smo dobili zmagovalni recept za mirne praznike z najbližjimi.

Šunka z ocvirki

Obstaja veliko možnosti, kako do okusne hrane, ki nam ne bo vzela preveč časa za pripravo, hkrati pa bo navdušila še tako zahtevne gurmane. Najbližje lahko presenetite s prefinjenimi premium šunkami AVE. Pri AVE želijo že od nekdaj ponuditi le najbolj kakovostno in skrbno izbrano ponudbo mesnih izdelkov. Nenehno vlagajo v razvoj, napredek in vpeljevanje novosti na trg. Prepustite brbončice harmoniji okusov premium šunk, ki vas bo popeljala na kulinarični potep vse od Mediterana pa do Panonije.

Harmonija okusov, ujeta v premium šunke AVE

Premium šunke AVE so narejene iz mesa, ki je izključno slovenskega porekla. Živali prihajajo iz prijazne reje in so hranjene samo s slovenskimi žiti. V procesu predelave uporabljajo samo cele kose mesa, kar zagotavlja najvišjo kakovost in ohranja izjemen okus. Na voljo je kar pet okusov šunk AVE – dimljena šunka, šunka Mediteran, šunka z ocvirki, šunka rustika in šunka Panonija.

Dimljena šunka

Dim bukovega lesa poskrbi za rahlo prekajen okus dimljene šunke. S tem okusom obuja spomine na otroštvo in je vsekakor primerna za glavno zvezdo praznične mize. Ljubitelje nežnih in svežih okusov bo navdušila šunka Mediteran, ki je obogatena z rožmarinom. Če imate radi pridih hrustljavega, bo najboljša izbira šunka z ocvirki. Sočasno kuhanje, prepleteno s prekajenim okusom, daje šunki Panonija močen karakter in svežino. Včasih pa si želimo, da bi nas hrana samo spomnila na dom in tradicijo. In prav to naredi šunka rustika.

Pet okusnih premium šunk AVE bo poskrbelo, da se bo te praznike čas ustavil. Vi in vaši najbližji boste lahko uživali v družbi drug drugega in ob bogato obloženi mizi. Te brezčasne trenutke, ki jih boste doživeli ob letošnjih praznikih, lahko z okusnimi šunkami poustvarite kadarkoli.

Naročnik oglasne vsebine je Panvita.