Na svetovni dan kave odkrijte svojo kavno osebnost

Vsako leto 1. oktobra praznujemo Svetovni dan kave, dan, ko po vsem svetu ljubitelji kave praznujemo strast do popolne skodelice kave. Svetovni dan kave združuje ljubitelje kave, proizvajalce, bariste in vse tiste, ki cenijo čarobni trenutek, ko skodelica kave poboža naše čute. De'Longhi , vodilna znamka na področju kavnih aparatov, se tudi letos pridružuje praznovanju z mislijo na kakovostno izkušnjo priprave kave doma.

Ste kdaj razmišljali o svoji kavni osebnosti?

Mnogim je kava več kot le napitek – za mnoge je ritual, trenutek sprostitve in užitka, ki nam omogoča, da se za hip ustavimo in uživamo v bogatem okusu in aromi. Vašo kavno osebnost pa razkriva tip kavnega napitka, ki si ga radi pripravite.

Espresso – močen in odločen

Espresso je kot oseba, ki ve, kaj hoče – močna, osredotočena in vedno pripravljena na akcijo. Če potrebujete jasen fokus in hitro energijo, je espresso vaš popoln zaveznik.

Foto: DeLonghi

Cappuccino – topel objem v skodelici

Cappuccino je kot najboljši prijatelj – topel, prijazen in vedno pripravljen za klepet. Če obožujete udobje in družbo, je to vaša kava.

Foto: DeLonghi

Latte Macchiato – sanje v skodelici

Latte Macchiato je za tiste, ki uživate v nežnem prepletanju mleka in kave. Če so vam premišljeni trenutki blizu srca, bo latte vaš zaveznik.

Foto: DeLonghi

Da je kava pomemben del človeškega življenja že od njenega odkritja v Etiopiji naprej, dokazuje tudi dejstvo, da so slovenska gospodinjstva za kavo in kavne nadomestke v letu 2022 namenila v poprečju 126 evrov ter da vsak prebivalec po zadnjih dostopnih podatkih doma porabi tri kilograme kave letno (vir: Statistični urad Republike Slovenije).

De'Longhi prinaša popolnost v vsaki skodelici

De'Longhi že več kot 120 let združuje inovacije, tehnologijo in ljubezen do kave v svojih produktih. De'Longhi kavni aparati, ki so sinonim za vrhunsko kakovost, omogočajo, da lahko vsakdo doma uživa v profesionalni pripravi kave. Ne glede na to, ali imate radi espresso, kapučino, latte macchiato ali preprosto črno kavo, De'Longhi aparati so zasnovani tako, da zadovoljijo vse okuse in želje.

Svetovni dan kave je odlična priložnost, da preizkusite svoje baristične spretnosti doma. De'Longhi kavni aparati omogočajo enostavno pripravo različnih vrst kavnih napitkov. Z naprednimi funkcijami, kot sta samodejno mlečno penjenje in personalizirani kavni programi, je vsaka skodelica popolna.

Naročnik oglasnega sporočila je DE LONGHI HRVATSKA D. O. O.