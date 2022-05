Na slastno Pašta Fešto na Primorsko

V soboto, 28. maja, se na Lavričev trg v Ajdovščini vrača Pašta Fešta! Največji slovenski festival testenin bo v organizaciji Mlinotesta in Društva ljubiteljev pašte v svoji tretji izdaji ponudil obilo gurmanskih užitkov vsem ljubiteljem testenin, postregel pa bo tudi s številnimi kulinaričnimi in vsebinskimi novostmi.

Od 11. ure dalje bodo Lavričev trg napolnile številne stojnice s slastnimi testeninskimi dobrotami, kjer bodo najboljši kuharski mojstri ajdovsko pašto predstavili v bogatih okusih z vseh koncev sveta. Svoje brbončice boste lahko razvajali v kulinaričnih specialitetah chefa Denisa Ibrišimovića iz Gostilne Podfarovž v Vipavi, kuharske mojstrice Julijane Krapež ter mojstra Adama Šerca. Za jed, ki vas bo najbolj prepričala, boste lahko tudi oddali svoj glas in tako izbrali zmagovalca tekmovanja Naj pašta 2022.

Posebno doživetje bo letos tekmovanje malih kuharskih mojstrov za naziv Mlinochef. V predtekmovanju, ki se je odvijalo od 11. aprila do 16. maja, so organizatorji izmed dvanajstih osnovnošolskih ekip na osnovi ocene tričlanske strokovne komisije in glasovanja prek Facebooka izbrali dve najboljši, ki se bosta v finalnem tekmovanju pomerili prav na Pašta Fešti. S tekmovanjem Mlinochef želijo med mladimi širiti zavedanje o pomenu kakovostne in uravnotežene prehrane ter hkrati z zdravo tekmovalnostjo spodbujati njihovo kulinarično ustvarjalnost.

Strokovna komisija (z leve) Mateja Tominec, strokovna sodelavka Mlinotesta, Julijana Krapež in Denis Ibrišimović, chefa, na OŠ Draga Bajca Vipava

Ajdovščino lahko s svojo več kot 60-letno tradicijo kakovostnega testeninarstva upravičeno poimenujemo slovenska prestolnica testenin, Pašta Fešta pa zavezo k tradiciji in kakovosti razvija tudi po sodobnem ključu, in sicer z vključitvijo izdelkov Divita z ajdo in piro.

Uravnotežen obrok tudi za zelo zaposlene Divita sveže polnjene testenine z vitalnimi žiti Divita sveže testenine zagotavljajo uravnotežen gurmanski obrok tudi najbolj zaposlenim. Odlikujejo jih kratek čas priprave, vrhunski nadevi in pristni okusi brez dodanih konzervansov. Na Pašta Fešti boste lahko premierno poskusili dva nova izdelka linije Divita: pirine raviole s tartufi in pirine torteline s premium siri ter se tako prepričali, da je korak k vitalnosti okusen in zelo preprost.

Vsekakor pa Pašta Fešta obljublja tudi obilico zabave! Dogajanje na festivalu bo na izviren in hudomušen način povezoval Iztok Gustinčič, za dobro glasbo v ritmu rock'n'rolla na harmoniko pa bo poskrbela skupina Ne joči pevec, ki na noge spravi čisto vse generacije. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše.