Na Ptuju in v Zagorju ob Savi se bo zbrala vrsta slovenskih glasbenikov

Ta konec tedna priporočamo obisk poletne noči na Ptuju ali Zagorske noči, kjer se bo zbrala vrsta slovenskih glasbenih izvajalcev. Skupini Tabu in Siddharta ob tem pripravljata še samostojna koncerta, v Cankarjevem domu pa se zaključuje letošnji Ljubljana Festival. Na sporedu so tudi nastopi slovenskih olimpijcev, ki jih lahko spremljate na prostem na različnih lokacijah po Sloveniji, ali bolšji sejem starin na Bregu ob Ljubljanici.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Pestro dogajanje na Ptuju in v Zagorju ob Savi

Prihajajoči konec tedna bo v znamenju številnih festivalov oziroma večdnevnih prireditev, na katerih bodo združili glasbeno, kulturno in športno dogajanje. Med drugim sta na sporedu Ptujska poletna noč in Zagorska noč.

Najstarejše slovensko mesto bo ta konec tedna pokalo po šivih. Na sporedu je Ptujska poletna noč, kjer bodo tudi letos prizorišča tematsko obarvana, ulice se bodo spremenile v glasbene promenade, prijetno bo zadišalo po hrani, mesto pa se bo zavrtelo. Glasbeni dogodki se bodo zvrstili na mestni tržnici, kjer bodo v petek nastopili Domen Kumer, Dejan Dogaja Band in Skupina Grešniki, v soboto pa skupine Pop Design, Drugo Dugme in Smile. Drugi večer bo v intimnem vzdušju na dvorišču Dominikanskega samostana še nastop skupine Tabu, ki napoveduje čudovit poletni večer z neskončno odrsko energijo.

Tudi v Zagorju ob Savi ob občinskem prazniku pripravljajo vrsto prireditev. V petek in soboto bosta tako na sporedu tradicionalni prireditvi Noč pred nočjo in Zagorska noč. Prvi večer bodo na prizorišču pred zagorskim gasilskim domom koncertirali domači skupini Re:volve in Orlek ter Siddharta, v soboto bodo nastopili Uroš Ržišnik z bandom, Žan Serčič & Šakali ter Calypso, na zagorski tržnici pa bodo zbrane zabavali Modrijani. Sobotno dogajanje se bo sicer začelo že zjutraj s tradicionalnim pohodom po zagorski dolini in kolesarskim vzponom na Zasavsko Sveto goro, nadaljevalo pa se bo v popoldanskih urah s tekom po zagorski dolini.

Skupina Siddharta v petek nastopa v Zagorju ob Savi, v soboto pa še v Žički kartuziji. Foto: Mediaspeed

Tabu in Siddharta z dvojnim koncertom

Skupini Siddharta in Tabu imata poleg koncertov v Zagorju ob Savi oziroma na Ptuju na sporedu še druge nastope. Siddharta v soboto prihaja v Žičko kartuzijo, kjer bo v okviru poletnih glasbenih večerov nastopila v prečudovitem vzdušju nekdanjega kartuzijanskega samostana. Tja se vrača po petih letih, organizatorji pa obljubljajo nepozaben večer presežkov. Na Bledu se v petek obeta akustični koncert skupine Tabu. Ta bo potekal v izjemnem vzdušju z razgledom na Blejsko jezero, na Veslaških tribunah v Veliki Zaki na Bledu. Skupina napoveduje čudovit poletni glasbeni večer v družbi razširjene akustične zasedbe.

V hramu slovenske kulture se v soboto zaključuje že 72. Ljubljana Festival, ki ga bo sklenil Orkester Slovenske filharmonije pod taktirko švicarskega dirigenta Charlesa Dutoita. Na odru Cankarjevega doma se jim bo pridružila tudi legendarna argentinska pianistka Martha Argerich. Skupaj bodo zaokrožili letošnji festival, ki vsako leto s skrbno izbranim in žanrsko raznovrstnim programom pomembno prispeva h kulturnemu dogajanju v prestolnici.

Prejšnjo pevko skupine Tabu je lani zamenjala Ptujčanka Katarina Samobor. Foto: Mediaspeed

Ogled olimpijskih iger na prostem ali sejem za ljubitelje starin

Če ste navdušenci nad športom in radi navijate za naše junake, bo ta konec tedna poskrbljeno tudi za vas. Od 26. julija do 11. avgusta namreč v Parizu potekajo olimpijske igre, ki jih lahko v sklopu olimpijskega festivala spremljate tudi na velikih ekranih na različnih lokacijah po Sloveniji. Prihajajoči konec tedna olimpijski festival prihaja v Zagorje ob Savi. Med petkom in nedeljo boste lahko tam med drugim navijali za slovenske jadralce, odbojkarje, rokometaše, kolesarje in kajakaše.

Tudi to nedeljo se lahko ljubitelji starin, umetniških del in drugih predmetov, ki imajo zbiralsko ali nostalgično vrednost, udeležite bolšjega sejma starin v Ljubljani. Na Bregu ob Ljubljanici bodo med drugim naprodaj pohištvo, okrasni predmeti in posoda, ki še niso izgubili svoje uporabne vrednosti. Na sejmu boste lahko odkrili številne najdbe, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej ter so zaradi tega še bolj osupljive in posebne.

Tako so prejšnji konec tedna v Kopru spremljali nastop Benjamina Savška. Foto: Olimpijski komite Slovenije

Mambo Kings v Logatcu ali Flosarski bal s Kingstoni

Med gasilskimi veselicami, ki vsak konec tedna pritegnejo vrsto obiskovalcev, tokrat izstopajo štiri. V petek se bo dogajalo predvsem v Logatcu, kjer pripravljajo žur s skupino Mambo Kings, medtem ko v soboto priporočamo obisk veselice v Slovenjskih Konjicah (Draža vas) s skupino Zvita Feltna, Flosarskega bala na Ljubnem s Kingstoni ali veselice v Sevnici (Tržišče) s Firbci.

Skupina Mambo Kings bo v petek nastopila na žuru v Logatcu. Foto: Mediaspeed

Na področju kulinarike je tudi ta konec na sporedu nekaj dogodkov za razvajanje brbončic. V petek se bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tradicionalno odvijala Odprta kuhna. V okviru poletja v Kamniku je vsak petek na sporedu tudi Kul(inarični) petek. Tamkajšnji park Evropa se tako spremeni v družabno shajališče ljubiteljev lokalne kulinarike. Park se napolni s stojnicami s pestro kulinarično ponudbo gostincev iz Kamnika in okolice, izkušnjo pa dopolnijo domači pivovarji in različni glasbeniki.

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: