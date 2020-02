Na kakšen način lahko zmanjšamo vnos soli?

Foto: Getty Images

Sol v naši prehrani je pravzaprav razvada, ki smo jo prevzeli iz navade, hkrati je pomembna sestavina pri industrijsko predelani hrani. V minimalnih količinah sol blagodejno vpliva na naše zdravje, težava pa nastane, če z njo pretiravamo.

Kje se skriva sol?

Da bi se uspešno borili proti čezmernemu dnevnemu vnosu soli, moramo bolje (s)poznati hrano, ki jo uživamo. Veste, koliko soli uživate na dan?

Veliko nepotrebne soli je v konzervirani hrani, mesninah, namazih, kosmičih, celo kruhu, picah in drugih pekovskih izdelkih. Preverite povprečne vrednosti nekaterih živil:

Rezina kruha – od 0,5 do 0,8 g soli

52 g tunine v olju – 0,4 g soli

100 g pršuta – 6 g soli

100 g soli – od 0,5 g do 4,5 g soli

100 g suhe salame – 4 g soli

Izberite drugačno sol

Izogibajte se torej jedem, ki vsebujejo preveč soli oziroma natrija, pri kuhanju pa upoštevajte predvsem dva pomembna vodila:

dodajte manj soli, kot predvideva recept,

uporabljajte sol Salut, ki vsebuje do 35 odstotkov manj natrija kot navadna jedilna sol. Prav natrij je največji sovražnik našega dobrega počutja in lahko vpliva na nastanek številnih obolenj.

Zakaj je Salut najboljša izbira za vaše gospodinjstvo

Sodobna kuhinja se mora vse čas prilagajati novim spoznanjem in smernicam za bolj zdravo in uravnoteženo prehrano. Prav v tem pogledu je sol Salut prava revolucija v naši kuhinji.

Salut je edinstvena mešanica mineralnih soli in odlična zamenjava za jedilno sol.

Okus soli je enak kot pri navadni jedilni soli, brez izrazitega grenkega okusa, ki ga imajo preostali nadomestki soli. In kar je najboljše: Salut vsebuje 35 odstotkov manj natrija kot navadna jedilna sol.

Okus jedi ostaja enak, zato je Salut idealna rešitev za vse potrošnike, ki sledijo zdravim trendom prehranjevanja. Ne vsebuje glutena in laktoze ter je primerna za vegetarijance in vegane. Ker pa potrošniki v telo vnašamo premalo kalija, je Salut izdelek s pravim razmerjem natrija in kalija.

Recepti, ki jih lahko pripravljate brez slabe vesti

Pričarajte si obed z manj soli in več okusa. Za vas smo pripravili tri odlične predloge.

Sestavine:

350 g bučk

1 čajna žlička soli Salut

2 jajci

80 g gladke moke

40 g čebule

1 strok česna

30 g naribanega sira

100 g mocarele

črni poper Maestro

3 žlice oljčnega olja

Priprava:

Bučke naribajte, dodajte polovico žličke soli Salut in pustite počivati za pet minut. Nato dodajte razžvrkljana jajca, moko, na drobno narezano čebulo, narezan česen, sir, mocarelo, polovico žličke Salut in poper. Dobro premešajte.

V ponvi segrejte olje in vanj z žlico položite polpete, ki jih oblikujete lahko z roko ali žlico. Na vsaki strani pecite približno 2-3 minute, da dobijo lepo zlato barvo.

Postrežete jih lahko s solato ali krompirjem.

Sestavine:

50 g svežih listov bazilike

30 g pinjol

50 g parmezana

2 stroka česna

pol čajne žličke soli Salut

50-80 ml oljčnega olja

400 g špagetov Zlato polje

ščepec soli Salut

Priprava:

Baziliko, pinjole, parmezan, česen, sol in oljčno olje zmeljite v mešalniku. Špagete skuhajte "al dente" v rahlo osoljeni vodi. Omako genovese vmešajte v kuhane testenine. Takoj postrezite.

Sestavine:

600 g piščančjih prsi

2 žlici oljčnega olja

200 g čebule

1 čajna žlička soli Salut

100 ml belega vina

1 čajna žlička črnega popra Maestro

1 čajna žlička rdeče paprike Maestro

1 čajna žlička paradižnikovega koncentrata Podravka

400 g riža Arborio Podravka

600 ml vode

četrtina čajne žličke soli Salut

20 g masla

1 žlica naribanega parmezana

2 žlici narezanega svežega peteršilja

Priprava:

Piščančji file operite, obrišite in narežite na majhne kocke.

V ogreto posodo dodajte olje in narezano čebulo. Ko se nekoliko popraži, dodajte še meso in posolite. Premešajte in počakajte, da se meso dobro popeče na vseh straneh. Zalijte z vinom, poprajte in dodajte rdečo papriko. Ko vino izhlapi, vmešajte še paradižnikov koncentrat in še malo popražite.

Ko se meso omehča, dodajte opran riž in vodo. Premešajte in po potrebi še sproti dolijte vodo, dokler se riž ne skuha. Ob koncu kuhanja v rižoto vmešajte maslo, žlico parmezana in peteršilj. Počakajte, da se okusi dobro povežejo, in postrezite.