Zaradi tega, kar je ustvarjala, je kmalu zaslovela #video

Natančnost, vztrajnost, potrpežljivost. Vse to so vrline, ki so pri izdelavi mini slaščic nujno potrebne. Vse, kar se uporablja pri tovrstni peki, je namreč zares zelo zelo majhno – od miniaturnih sestavin do majcenih kuhinjskih pripomočkov in celo majhne pečice.

Kot punčka je Jennifer Melanie Ziemons sanjala, da bo veterinarka, a ker je zaradi nesrečnih okoliščin morala študij veterine prekiniti, je nato našla nove sanje – peko slaščic. Pečenja se je lotila pred tremi leti in zaradi tega, kar je ustvarjala, kmalu zaslovela. Njene slaščice namreč niso tiste klasične, temveč prav zares nekaj posebnega. Med drugim zahtevajo zares veliko spretnosti, natančnosti in potrpežljivosti.

Njene sladke stvaritve so namreč zelo zelo majhne. Za lažjo predstavo – tortica, ki jo naredi in nato razreže na majhne koščke ter postreže, je velika kot piškot. A videti je kot prava, velika torta – z različnimi plastmi biskvita, krem in celo dekoracijo iz tičino mase.

Da je vse skupaj še toliko bolj zanimivo, Jennifer pri peki uporablja pomanjšane različice klasičnih stvari. Sestavine, kot so moka, maslo, jajca, so v miniaturni obliki, modelčki za peko biskvitov in pečica so majhni, prav tako lopatke, noži in preostali pripomočki za oblikovanje tortic.

Jennifer se je s peko začela ukvarjati pred tremi leti in s svojimi drugačnimi dobrotami navdušila tudi že na številnih prestižnih tekmovanjih ter domov odnesla že štiri zlate medalje.

Kako spretna je Jenny pri peki svojih miniaturnih slaščic, si lahko ogledate v nekaj spodnjih videih.