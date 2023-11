Martinovanje v Mariboru bo trajalo dva dni, na Krasu bo segalo čez mejo

Za vinogradnike in preostale ljubitelje žlahtne kapljice bodo prihodnji dnevi v znamenju njihovega osrednjega praznika, martinovega, ki je v vseh vinorodnih okoljih pomemben čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino.

Mariborsko martinovanje letos dva dni in na dveh prizoriščih

Največ ljudi vsako leto privabi največje slovensko javno martinovanje v Mariboru, ki ga bodo letos nadgradili in raztegnili na dva dneva, petek in soboto. Na eni od najbolj prepoznavnih in priljubljenih prireditev v štajerski prestolnici bo letos sodelovalo več kot 70 lokalnih ponudnikov vina in kulinarike, dogajanje pa bo potekalo na petih lokacijah z osrednjima prizoriščema na Koroški cesti in Trgu Leona Štuklja.

Tradicionalna vinska pot v Ljubljani

V Ljubljani se bodo vinska slavja začela že v sredo, ko svoje mlado vino na pokušino pripeljejo vinarji iz Štajerske. Pubec, salon štajerskih mladih vin, ki je bil v petek že v Mariboru, se bo v ljubljanski Festivalni dvorani začel ob 17. uri.

Osrednje martinovo dogajanje v Ljubljani bo medtem v soboto, ko je čas za Ljubljansko vinsko pot. Ta se bo od 10. do 17. ure vila po ulicah in trgih starega mestnega jedra. Več kot 80 stojnic bo stalo na Prešernovem trgu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici in Cankarjevem nabrežju, tam pa bo svoj pridelek in druge dobrote ponujalo 65 vinarjev in 16 kulinarikov.

Na Ljubljanski vinski poti bo več kot 80 stojnic. Foto: Mediaspeed

Kraško martinovanje prvič sega čez mejo

Vse od prejšnjega konca tedna je pestro tudi v deželi terana, na Krasu, kjer več kot 80 ponudnikov vabi na Kras. Martinovanje na Krasu po površini velja za največje martinovanje pri nas, povezuje namreč kar dve občini, Sežano in Komen, 19 odprtih kleti in sedem prizorišč dogajanja pa povezuje brezplačni avtobus. Letos bo kraško martinovanje prvič seglo tudi čez mejo, prizoriščem se je namreč pridružil tudi tradicionalni praznik sv. Martina na Proseku.

Dobrodelni vinarji slovenske Istre

Istrski vinarji so letošnje martinovo posvetili dobrodelnosti. Da bi pomagali žrtvam poplav, so v Vinakoper pripravili posebno polnitev, ki odraža solidarnost in srčnost istrskih vinarjev. Vino z imenom 15 odtenkov Istre združuje refošk 15 vinarjev Istre v posebno dobrodelno vino, ki bo na prodaj zgolj v času martinovanja in od prodaje katerega bo celoten znesek namenjen žrtvam poplav v Sloveniji. Sicer pa bo tudi klasični del martinovanja na enem mestu združil ponudbo več lokalnih vinarjev. V petek bo v prostorih Vinakoper svojo svežo letino predstavilo 15 vinarjev slovenske Istre.

Kopica večjih in manjših martinovanj bo seveda tudi na drugih koncih Slovenije. Najdete jih na spodnjem zemljevidu.

