Na martinovanju se je podrlo drevo in padlo na občanko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poškodovanko so reševalci prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Poškodovanko so reševalci prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Foto: STA

Na martinovanju pred cerkvijo v Šempetru pri Gorici se je podrlo drevo, ena občanka je poškodovana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila ob 20.05, na martinovanju v občini Šempeter-Vrtojba. Podrla naj bi se tamkajšnja lipa in padla na občanko. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, razžagali drevo in nudili pomoč reševalcem NMP Nova Gorica.

Poškodovanko so reševalci prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Več informacij sledi.