"Marenda je kultura življenja"

Tako Šibeničani kratko in jedrnato opisujejo marendo, obrok, ki je iz delavske malice prerasel v enega izmed najbolj zaželenih delov turistične ponudbe tega srednjedalmatinskega mesta in njegove okolice.

Začelo se je kot nuja, preraslo pa je v enega od najprepoznavnejših tradicionalnih običajev v Dalmaciji in s tem tudi v Šibeniku in okolici.

Ne le obrok, temveč poseben del dneva

Marenda, največkrat zelo preprosta, a vendarle vedno okusna, se je uveljavila kot izjemno pomemben obrok, ki so si ga kmetje, ribiči in vsi drugi delavci privoščili sredi delovnega dneva, da bi lahko kljub vsem naporom nadaljevali in zaključili delo.

Toda marenda ni bila samo malica ali brunch, kot bi danes marsikje rekli. Marenda je, pojasnjujejo Šibeničani, način življenja in tisti trenutek dneva, ko si ljudje privoščijo malo upočasnitve, si odpočijejo, se usedejo, in v družbi pomenijo o vsem pomembnem in tako ohranijo vezi s svojimi sosedi, kolegi, prijatelji in znanci.

Dobra marenda bo z dobrim vinom še boljša. Foto: Srdjan Cvjetović

Lokalno in sezonsko

Ena izmed temeljnih značilnosti marende postaja zelo privlačna prednost za turiste: vedno jo pripravljajo iz lokalnih sestavin, ki so v tisti sezoni na voljo. Marenda tako ni le obrok z druženjem, temveč tudi ogledalo dalmatinske kulinarike in načina življenja.

Marenda, kjer ne manjka niti slanih niti sladkih užitkov, bo še toliko boljša, če jo spremlja kozarček dobrega domačega vina, med marendo pa se bo velikokrat zaslišala tudi kakšna pesem – še toliko lažje, če je pri roki kakšen instrument, katerega zvoki bodo še lepše ustvarili dalmatinsko vzdušje.

Tokrat sipa in "pivac"

Veliko različnih domačih jedi se znajde na mizah šibeniških marend. Na predstavitvi turistične ponudbe mesta Šibenik in šibeniško-kninske županije na Ljubljanskem gradu je šibeniški kuharski mojster Dino Bebić, ki je v skoraj dveh desetletjih s svojimi okusi bogatil ponudbo najboljših hrvaških restavracij in hotelov, pripravil sipo z bobom in polento ter "pivca" (petelina) z njoki. Vinska spremljava seveda ni manjkala.

Marenda kuharskega mojstra Dina Bebića (na fotografiji levo) Foto: Srdjan Cvjetović

Ob zvokih klape More (Morje) so za sladek priokus poskrbele fritule (miške), še boljši uvod pa so omogočili domači pelinkovec, travarica in višnjevača (višnjev liker). S tem pa seznam jedi in pijač, ki se lahko znajdejo na krožnikih marende, niti približno ni izčrpan.

Bonifačić: Kakovost namesto množičnosti

"Vedno več gostov, zlasti iz oddaljenih krajev, a tudi iz bližnjih, kot je Slovenija, kjer dalmatinsko mentaliteto razumejo veliko lažje in bolje, se zanima za jedi, ki zvesto odražajo obiskani kraj, marenda pa s svojimi lokalnimi in sezonskimi sestavinami najbolje naslavlja ta pričakovanja," je prepričan direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić.

V družbi klape More (Morje) direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić (levo) in župan mesta Šibenik Željko Burić (desno) Foto: Srdjan Cvjetović

"Zanimanje za lokalno in sezonsko pa je tudi v skladu s trendom, saj se hrvaški turizem želi oddaljiti od množičnega turizma in svojo konkurenčno prednost graditi na kakovosti," je še pojasnil Bonifačić. "Hrvaška ni samo morje v poletnem času. V oddaljenih, zlasti neevropskih državah, se predstavljamo skupaj s Slovenijo, saj se odlično dopolnjujemo ter gostom iz drugih celin lahko skupaj zagotovimo res edinstvena in kakovostna potovanja in dopuste."

Župan Burić: Šibenik je edinstveno mesto

Svoje vabilo v Šibenik in šibeniško-kninsko županijo je postregel tudi šibeniški župan Željko Burić. "Šibenik je edinstveno mesto in najstarejše mesto na vzhodnojadranski obali, ki ga niso ustanovili Rimljani, temveč Hrvati, in sicer leta 1066," je spomnil.

Za marendo se vedno uporabijo lokalne in sezonske sestavine. Na fotografiji sipa z bobom, ob kateri so na predstavitvi šibeniške marende v Sloveniji postregli še polento. Foto: Srdjan Cvjetović

Med drugimi posebnostmi je Burić izpostavil tudi šibeniško srednjeveško jedro, ki je med največjimi na Hrvaškem, in tehniko gradnje brez vezivnih materialov, ki jo je mojster Jurij Dalmatinac prvi uporabil prav pri gradnji šibeniške katedrale, v svetu pa so jo pozneje še velikokrat posnemali. "Smo tudi mesto glasbe, spomnimo se le Arsena Dedića in Miše Kovača, in tudi športa – Dražen Petrović je Šibeničan," je še povedal Burić. Seveda je tudi marenda dober razlog za obisk, redno jo pripravljajo tudi na mestnih ulicah in trgih Šibenika in drugih bližnjih mest šibeniško-kninske županije.