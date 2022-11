Kremast kapučino: skrivnost priprave svilnato mlečne pene?

Odlični mlečni peni, ki jo znajo pripraviti le izkušeni baristi, do zdaj ni bilo para. Z novim kavnim aparatom Philips LatteGo pa lahko mlečne napitke vseh vrst, tako kavne kot tudi brezkofeinske in otroške, pripravite kar v svoji domači kuhinji. Naj se tudi najmlajši razvajajo ob skodelici toplega mleka ali kakava, ki ga prekriva čudovita plast svilnato mlečne pene.

Kar 12 različnih vrst kav v le enem aparatu

Naj se jutro začne z vam najljubšim napitkom. Izbirajte med 12 različnimi kavnimi napitki iz svežih zrn, od popolnega espressa do penastega kapučina. Kavni aparat LatteGo namreč samodejno poskrbi za vam najljubši napitek iz svežih kavnih zrn. Izbirate lahko med espressom, kavo, ameriško kavo, kapučinom, latte macchiatom, belo kavo, kavo z mlekom, caffe latte, kremno kavo, ristretom, dolgim espressom ter funkcijo za potovalni lonček.

Philips LatteGo poskrbi tudi za spenjeno mleko, lahko pa zgolj segreje vodo za vašo najljubšo skodelico čaja. S tem vrhunskim kuhinjskim pripomočkom bodo tako na svoj račun prišli tudi otroci in vsi drugi ljubitelji spenjenih napitkov. Ponuja namreč tako možnost segrevanja mleka kot tudi pripravo okusne, kremaste pene. Za vaše najmlajše bo pripravil celo kakav ali babyccino. Sistem lahko po želji speni tudi rastlinske napitke.

Skrivnost svilnato mlečne pene

Za pripravo pene v domači kuhinji obstaja kar nekaj različnih pripomočkov, ki pa se ne morejo kosati s sistemom LatteGo. Ta zagotavlja filmsko kremasto peno, kot jo znajo sicer pripraviti le najbolj izkušeni baristi. S tem kavnim aparatom lahko zdaj tudi vi pripravite kavo, prekrito s svilnato gladko in gosto plastjo mlečne pene.

Philips LatteGo pri veliki hitrosti meša mleko in zrak za kremasto mlečno peno z ravno pravo temperaturo. Revolucionarni mlečni sistem LatteGo je zasnovan za uporabo z vsemi vrstami mleka, zato ni pomembno, katero mleko uporabljate.

Ste vedeli, da se najbolje penita polnomastno mleko in posebno barista mleko? Čeprav je skrivnost svilnato mlečne pene v sistemu za penjenje mleka, ki je vgrajen v kavni aparat LatteGo, zaradi česar lahko v kombinaciji z njim uporabljate katerokoli vam najljubše mleko, pa si velja zapomniti, da so nekatere vrste mleka enostavno primernejše za penjenje. To velja na primer za polnomastno mleko in zgoraj omenjeno posebno barista mleko.

Tako enostavna uporaba, da si svoj napitek otroci pripravijo kar sami

Uporaba kavnega parata Philips LatteGo je tako enostavna, da ga bodo lahko uporabljali tudi vaši otroci, ki si bodo kar sami lahko pripravili svoj najljubši mlečni napitek. To potrjuje tudi izkušnja mlade mamice Adrijane Dimec, zakonske partnerice slovenskega košarkarskega reprezentanta Žige Dimca, ki je na svojem profilu na Instagramu delila svojo izkušnjo s Philipsovim kavnim aparatom.

Zapisala je, da si babycino na kavnem aparatu LatteGo njena hčerka pripravi kar sama. "Upam, da boš še vedno s takim veseljem z mano pila kavico čez enih 18 let, ko boš že celemu svetu dala vedeti, kako izjemna si. Najin dnevni babycino, ki je na @philipshomeliving_si kavomatu tako enostaven, da si ga Rori že zna pripraviti sama."

Kavni aparat, ki pozna vaš okus

Enostavnost uporabe se odraža tudi v možnosti nastavitev, kjer lahko za vsakega družinskega člana shranite njegovo najljubšo kavo, ter nenazadnje tudi v izjemno enostavnem in trenutno najhitrejšem čiščenju aparata.

Uporabniki lahko v svojem profilu shranite svoje najljubšo vrsto kave in njene specifične nastavitve. Prav tako kot vam najbolj odgovarja. Bela kava ali kapučino, vsako kavo lahko namreč prilagodite svojemu okusu. Različne nastavitve vam omogočajo, da vam kavni aparat postreže prav takšno kavo, kot je vam najljubša. Kava v vašem domu bo torej vedno vsaj tako ali pa še bolj okusna kot v vaši najljubši kavarni. V nastavitvah lahko shranite najljubšo kavo v štiri uporabniške profile. Dodaten profil gost pa bo vašim gostom omogočil prilagoditev kave po svojih željah, brez spremembe vaših obstoječih shranjenih napitkov.

Čiščenje aparata Philips LatteGo je izjemno enostavno, zaradi možnosti pranja posameznih delov v pralnem stroju pa še bolj higienično. Pladenj za kapljanje in posodo za zmleto kavo lahko operete v pomivalnem stroju, medtem ko je mlečni sistem LatteGo sestavljen le iz dveh delov in nima cevk, tako da ga lahko z vodo očistite v samo 15 sekundah. Z edinstvenim sistemom AquaClean pa boste pripravili do kar 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstranjevati vodni kamen. Aparat pa vas sam pozove tudi k menjavi filtra AquaClean.