Kosilo v petih minutah: preverili smo okus in praktičnost piščančje lazanje Perfect

Že pripravljeni obroki so danes rešitev za vse, ki jim zmanjkuje časa, kuharskega znanja ali volje za pripravo klasičnega kosila. Linija Perfect, Perutnine Ptuj cilja prav na te potrebe – z obroki, ki jih je treba le pogreti. Tokrat smo pod drobnogled vzeli njihovo piščančjo lazanjo in preverili, ali gre res za praktično in okusno rešitev za enostaven obrok.

Foto: Perutnina Ptuj

Perfektni obroki Perutnine Ptuj

Perutnina Ptuj na skrben, odgovoren in inovativen način na naše mize prinaša odlično piščančje meso in izdelke iz piščančjega mesa že 120 let. Svoji častitljivi tradiciji je zdaj dodala tople obroke za vse, ki nas tako ali drugače pesti pomanjkanje časa, znanja, morda celo pomanjkanje prostora – kuhinje.

Vse obroke odlikuje hitra priprava. Po treh minutah pogrevanja v mikrovalovni pečici vas že čaka okusen, polnovreden in topel obrok. Pogrevanje pa ni omejeno samo na mikrovalovno pečico, ampak lahko obrok pogrejete tudi v vodni kopeli, lazanjo s piščancem pa v pečici. Testeninske solate s piščancem ne pogrevamo.

Foto: Siol.net

Preizkusili smo: Lazanja s piščancem

Lazanje vseh vrst so izjemno priljubljena jed, ki si je zahvaljujoč mačku Garfieldu prebila tudi v popkulturo. Z Garfieldom se lahko strinjamo – le komu se ne pocedijo sline ob misli na plasti testenin, prekritih s slastno omako in žametnim bešamelom? Po vožnji domov skozi popoldansko gnečo in sendviču, ki je služil za malico, bi se vsakomur prilegel topel obrok. Na srečo nas doma čaka Lazanja s piščancem Perfect Perutnine Ptuj, ki obljublja, da je treba samo dobro jesti.

Lazanja s piščancem Perfect omogoča pogrevanje na kar tri načine: v mikrovalovni pečici, v vodni kopeli ali pa v pečici. Danes bomo preizkusili pogrevanje v pečici.

Foto: Siol.net

Priprava

Za test smo izbrali pripravo v pečici (ventilatorska, 180 stopinj Celzija, deset minut). Embalaža vsebuje vse – treba jo je samo odpreti, prestaviti v pekač, postaviti v pečico, počakati. Časa je ravno dovolj, da medtem pogrnemo mizo, pospravimo prenosni računalnik in se sprostimo. Brez packanja, brez dodatkov in nervoze.

Foto: Siol.net

Videz in vonj

Lazanja je lepo zapečena, na vrhu se naredi rahlo zlatorjava skorjica. Med peko oddaja prijeten domač vonj. Ko jo prerežemo, so lepo vidne plasti testenin in omake, enostavno jo lahko prestavimo tudi na krožnik, saj zelo lepo obdrži obliko.

Foto: Siol.net

Okus

Omaka je dobro začinjena in uravnotežena, meso je drobno nasekljano, koščki korenja pa dodajo prijetno, vendar nevsiljivo sladkobo. Testenine niso razmočene, kar se pri tovrstnih jedeh lahko zgodi. Imajo prijetno teksturo – so ravno prav "al dente" kot ta občutek opišejo Italijani. Porcija (380 gramov) je dovolj nasitna za en normalen obrok.

Foto: Siol.net