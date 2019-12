Kavna torta za praznične dni

Oglasno sporočilo

V sodelovanju z nosilcem naziva za najboljši slovenski kuharski blog, ki sliši na ime Jernej Kitchen , smo za vas pripravili recept za kavno torto. Kavna torta je odlična za ljubitelje dobre kave. Sočen, mehek biskvit in krema, ki je bogata in slastna. Da bo zares dobrega okusa, pa je pomembno, da je kava za kavno torto kakovostna, slastna, brez zrnc. Za kavno kremo lahko uporabite bolj močno kavo, ki je intenzivnega okusa, za biskvit pa malo manj intenzivno. Vsekakor pa je pomembno, da je pripravljena iz sveže mletih zrn. Pri tem vam bo v pomoč kavni aparat Philips LatteGo , ki s keramičnim mlinčkom zagotovi najboljši okus in izkoristek kavnih zrn.

"Priznam, da se z dobrim kavnim aparatom hitro razvadiš, saj zjutraj samo pritisneš gumb in najljubša kava je že končana, medtem ko si umivaš zobe. Kot velika ljubitelja kave pa z ženo Majo kavo rada uporabiva tudi v sladicah. Na aparatu LatteGo sva pritisnila "Coffee" in že v nekaj sekundah je bila pripravljena kava za naš biskvit. V kavni kremi pa sva uporabila kavo espresso," je o pripravi osnovne sestavine povedal Jernej. Z vami deli recepturo za odlično torto, s katero lahko med prazniki razvajate svoje goste.

BISKVIT 4 jajca

160 g sladkorja

1 čajna žlička soli

1 čajna žlička vaniljeve esence

60 ml sveže skuhane tople kave

30 g stopljenega masla

125 g gladke bele moke

25 g nesladkanega kakava v prahu

1 čajna žlička pecilnega praška

KAVNA KREMA 3 beljaki

140 g sladkorja

200 g hladnega masla

3 žlice hladne sveže skuhane kave

KUHINJSKI PRIPOMOČKI kavni aparat Philips LatteGo

ognjevarna skleda

električni mešalnik

kuhinjska lopatica

okrogel pekač za torte (20 cm)

papir za peko

metlica

večji lonec

POSTOPEK

STEPEMO SESTAVINE

Večji lonec z 200 ml vode pristavimo na zmeren ogenj. Čez lonec damo večjo ognjevarno skledo. V skledo damo jajca, sladkor, žličko soli in žličko vaniljeve esence. Z električnim mešalnikom stepamo 5 do 8 minut. Zmes se mora potrojiti in postati blede barve.

NASVET: Zelo pomembno je, da stepamo dovolj dolgo. Temperatura zmesi naj bo med 45 do 50 °C in mora biti topla na dotik.

BISKVIT

Jajčno mešanico odstavimo z ognja. Med stepanjem dodamo sveže skuhano kavo in stopljeno maslo. Na hitro premešamo, nato dodamo moko, nesladkan kakav v prahu in pecilni prašek. Na hitro premešamo z mešalnikom, da se sestavine povežejo, nato pa še dobro premešamo s kuhinjsko lopatico.

BISKVIT SPEČEMO

Pripravimo okrogel pekač za torte premera 20 cm. Dobro ga namastimo (tudi ob straneh) in na dno položimo papir za peko. Iz papirja za peko izrežemo krog, ki popolnoma prekrije dno. Tortno zmes vlijemo v pekač in postavimo v predhodno segreto pečico. Pečemo 45 do 50 minut pri 170 °C.

ŠVICARSKA MERINGA

Pripravimo kavno kremo. Večji lonec z 200 ml vode znova pristavimo na zmeren ogenj. Čez lonec postavimo ognjevarno skledo z beljaki in sladkorjem. Med rednim mešanjem z metlico segrevamo tako dolgo, da je zmes vroča na dotik (ima med 55 in 60 °C) približno 10 do 12 minut. Nato beljakovo meringo odstavimo z ognja in dobro premešamo z električnim mešalnikom v čvrsto meringo, mešamo približno 10 minut. Ko se meringa med stepanjem ohladi na sobno temperaturo, začnemo dodajati maslo. Med neprestanim mešanjem z električnim mešalnikom dodajamo kocke hladnega masla. Naslednjo kocko dodamo šele, ko je prva dobro vmešana. V masleno meringo dodamo hladno kavo. Stepamo tako dolgo, da nastane gladka, gosta krema. Med stepanjem se bo mešanica ločila. Nadaljujemo s stepanjem na največji hitrosti, da dobimo gosto, gladko kremo.

NASVET: Če se maslo zelo hitro stopi, ko ga dodamo v meringo, potem je meringa še pretopla in jo moramo ohladiti, šele nato nadaljujemo z dodajanjem preostalega masla.

Kavno kremo lahko pripravimo tudi do 3 dni vnaprej. V tem primeru jo hranimo v hladilniku. Ko jo želimo uporabiti, jo dve uri pred uporabo postavimo na sobno temperaturo. Pred uporabo jo dobro stepemo z električnim mešalnikom.

Če bo krema po stepanju tekoča, jo postavimo v hladilnik za 20 do 30 minut, da se strdi. Nato ponovno premešamo z električnim mešalnikom. Krema se bo ločila, vendar nadaljujemo s stepanjem, da nastane gladka, kremna zmes.

POSTREŽBA

Pečeno torto vzamemo iz pečice in jo obrnemo na rešetko, kjer naj se popolnoma ohladi. Zgornji del, ki je zdaj spodaj, se bo popolnoma sploščil. Ko je torta ohlajena, zgornji del enakomerno premažemo s kavno kremo. Poljubno posujemo z lešnikovim krokantom. Razrežemo in postrežemo.

Ob kavni torti ali po njej lahko brez pomislekov postrežete tudi dobro kavo, kakršno pripravi Philips LatteGo. Količina kave v torti namreč ni velika in zato bodo gostje brez težav zraven spili tudi kavo v svoji najljubši različici. Aparat namreč pripravlja 6 vrst kavnih napitkov – espresso, kapučino, latte macchiato, kavo z mlekom, ameriško kavo ali navadno kavo. LatteGo bo poskrbel za vse vaše želje in želje vaših obiskov. Vaša kava bo pripravljena iz sveže mletih zrn, po vaši kuhinji pa bo dišalo kot v najboljši kavarni. Kavo po želji lahko prekrijte s svilnato gladko peno, ki se vam bo kar topila v ustih.

