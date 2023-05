Kakšno vlogo imajo čmrlji pri vzgoji LUŠTnega paradižnika?

Paradižnik je eden izmed najbolj priljubljenih sadežev in sestavni del številnih jedi. Uporabljamo ga v solatah, juhah, omakah ali picah, njegov okus in aromo pa zaznamo že na daleč. A vendar niso vsi paradižniki enaki. Če si želite pristnega okusa, kot ga ponuja način pridelave prijazen naravi, potem je LUŠTen paradižnik prava izbira. Pridelan je z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

Foto: Paradajz d.o.o.

Z ozaveščenostjo narašča tudi prizadevanje Slovencev, da bi kupovali izdelke, ki so pridelani v Sloveniji in na način, ki je prijazen tako do okolja kot do ljudi. Ljudje želijo vedeti, kako so pridelki, ki jih kupujejo, pridelani in kje so bili proizvedeni. Tako lahko sprejmejo boljše odločitve in izberejo tiste izdelke, ki so v skladu z njihovimi vrednotami in načeli. S takšnim premišljenim nakupovanjem spodbujajo trajnostni razvoj ter ohranjanje okolja in naravnih virov.

Foto: Paradajz d.o.o.

LUŠTna družina prisega na pridelavo, ki je prijazna do narave

V osrčju Prekmurja že več kot deset let LUŠTna družina prideluje paradižnike zato, da lahko vi z družinami uživate v svežih, sočnih in rdečih plodovih LUŠTnega paradižnika. In zakaj so ti paradižniki tako posebni? Predvsem zaradi načina pridelave. Rastlinjak se ogreva s pomočjo geotermalne energije, ki omogoča sajenje že januarja.

Foto: Paradajz d.o.o.

A pridelava paradižnika LUŠT ne temelji le na tehnologiji. Čisto pravi čmrlji namreč opravljajo opraševanje, kar dokazuje, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za škropljenje. Čeprav rastline ali plodove včasih napadejo škodljivci, imajo v rastlinjaku naravne sovražnike, tako imenovane plenilce, ki na naraven način opravijo z njimi.

V LUŠTovem rastlinjaku sadike LUŠTnega paradižnika zasadijo v povsem naravno podlago – mešanico šote in kokosovih vlaken, ki zagotavlja dobre pogoje za rast. In ker so LUŠTni delavci pravi mojstri svojega dela, ročno oberejo in sortirajo paradižnike ter poskrbijo, da okusni, sočni in dišeči pristanejo v vaših rokah. Paradižnik LUŠT poberejo le dan prej, preden ga lahko najdete na policah prodajaln, na LUŠTni domačiji v Renkovcih in na osrednji ljubljanski tržnici, kar je še en razlog za svež, bogat in poln okus, ki ga ne more doseči noben drug paradižnik. Z njim v svoje jedi vnesite okus in svežino, kot ju ponuja način pridelave prijazen naravi.

Foto: Paradajz d.o.o.

Z njimi je vedno LUŠTno

Ne glede na način uporabe je pomembno, da izberete svež paradižnik, saj boste le tako lahko uživali v njegovem polnem okusu in hranilnih lastnostih. Z LUŠTovim paradižnikom lahko pripravite okusne in zdrave jedi, ki bodo navdušile vsakega gurmana. Paradižnik ni le sezonska vrtnina, ampak lahko postane stalnica na kuhinjski mizi tudi izven sezone, če izberete kakovosten in svež pridelek, kot je LUŠTov paradižnik.

Okusen, svež, zdrav, rdeč, sočen, poln in dišeč paradižnik iz Prekmurja vam obogati vsakodnevne obroke v oblikah in okusih, med katerimi bo vsak našel nekaj zase. Grozdasti paradižnik Lušt je bogatega okusa, poln sočnosti in svežine. Izrazit vonj vas bo spomnil na domači vrt vaše babice. Mali grozdasti paradižnik Lušt bo s sladkim in sočnim okusom osvežil piknike, malice ali prigrizke. Z okusom se približa drobnoplodnim sortam paradižnika, a je še zmeraj prave velikosti, da ga z lahkoto narežete v solato. Slivov paradižnik Lušt je podolgovatega videza in sladkastega okusa, odlično se obnese v solatah ter v kombinaciji s sirom feta. Češnjev paradižnik Lušt je najbolj aromatičen in tudi najokusnejši v LUŠTni družini. Okusi so skoncentrirani v majhnih okroglih plodovih, ki se odlično obnesejo v kombinaciji z mocarelo. LUŠTek je mešanica štirih drobnoplodnih sort paradižnika in je lahko odličen prigrizek k malici, saj je pakiran v priročni embalaži "to go". Črni, rumeni in dve sorti rdečih češnjevih paradižnikov obarvajo vsak obrok, obožujejo jih pa tudi otroci.

Foto: Paradajz d.o.o.

Kaj pa vi pravite o LUŠTnem paradižniku? Posnemite kratko izjavo s telefonom in naložite posnetek ali preprosto zapišite vaš odgovor. Že se potegujete za kraljevsko doživetje na največjem gradu Grad v Sloveniji ali druge privlačne nagrade. Sodelujte >>>

Ustvarite si družinsko pojedino s paradižniki LUŠT!

Družinski obroki so lahko čudovit način za povezovanje in ustvarjanje nepozabnih spominov z vašimi najdražjimi. Vendar pa je pri pripravi okusnih jedi pomembno tudi upoštevati sestavine, ki jih vključujemo vanje. Ena izmed sestavin, ki bi jo morali uporabiti v svojih družinskih pojedinah, je zagotovo sočen in svež paradižnik. LUŠTen paradižnik bo poskrbel, da bodo vsi družinski člani uživali v vsakem grižljaju. Uporabite ga lahko kot osnovo za omake ali juhe, kot glavno sestavino v solati ali kot dodatek k sendviču. Vsaki jedi bo dodal bogat okus.

Ker imajo v LUŠTu na voljo več sort, lahko vsak najde pravo zase. Poiščite LUŠTen paradižnik v svoji najbližji prodajalni in že danes uživajte v pristnem okusu paradižnika, ki je pridelan na način prijazen naravi.