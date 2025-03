Kakšna je zares razlika med belimi in črnimi tartufi?

Tartufi veljajo za eno najbolj cenjenih kulinaričnih sestavin, njihova redkost in intenzivna aroma pa jih postavljata v vrh gastronomije. Poznamo bele in črne tartufe, poglejmo si, v čem se razlikujejo, kje jih najdemo in kako jih pripravimo.

Tartufi so dragocene podzemne gobe z intenzivno aromo, ki v idealnih naravnih razmerah uspevajo v simbiozi z drevesnimi koreninami. V sredozemski regiji jih najdemo na prestižnih najdiščih v Italiji, Franciji, Španiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, kjer bogata gozdnata tla omogočajo njihov razvoj.

Motovunski gozd v osrčju Istre slovi kot eno najbogatejših območij tartufov na svetu in ponuja edinstveno gastronomsko izkušnjo. Sezona lova na tartufe tu traja od septembra do januarja in privablja kulinarične navdušence po vsem svetu. Zaradi raznolike ponudbe tartufov je Istra zaslovela kot glavna destinacija za ljubitelje tartufov. Istra je znana po belih tartufih, predvsem v dolini reke Mirne, kjer uspeva izjemno kakovosten beli istrski tartuf, ki je več kot primerljiv z italijanskimi tartufi.

Beli in črni tartufi – v čem je razlika?

Glavna razlika med belimi in črnimi tartufi je v okusu, sezoni rasti in načinu uporabe. Podjetje Zigante Tartufi je sinonim za vrhunske tartufe in izdelke iz njih, ki prihajajo iz srca Istre, regije, znane po svojih bogatih gozdovih, kjer uspevajo ti dragoceni gomolji. Njihova zgodba se je začela z odkritjem enega največjih belih tartufov na svetu, danes pa podjetje ponuja široko paleto izdelkov, ki prinašajo avtentične okuse tartufov v vsak dom.

Beli tartufi (Tuber magnatum pico) imajo izrazito aromo, ki spominja na česen in sir, ter so cenjeni zaradi svoje prepoznavne močne arome. Ker se čudovita aroma izgubi s termično obdelavo so najboljši surovi – sveže naribani na testenine, jajčne jedi ali rižote. Sezona belih tartufov traja od jeseni do začetka zime.

Črni tartufi (Tuber melanosporum, Tuber aestivum, Tuber Uncinatum) so nežnejši in bolj vsestranski. Njihova aroma se med kuhanjem razvije in poglobi, zato jih pogosto uporabljamo v toplih jedeh, omakah ali kot dodatek k mesnim jedem. Med njimi so posebej priljubljeni poletni črni tartufi (Tuber aestivum), ki zorijo spomladi in poleti ter imajo blažji okus kot zimske sorte.

Ponudba podjetja Zigante obsega tako sveže bele in črne tartufe kot tudi raznovrstne pripravke: tartufne omake, olja, namaze, soli in testenine, ki omogočajo preprosto vključitev tartufov v kulinarične kreacije. Zavezani vrhunski kakovosti in inovacijam Zigante Tartufi stalno nadgrajujejo svojo ponudbo ter prinašajo nove gurmanske užitke ljubiteljem prestižnih okusov.

Na splošno so beli tartufi najekskluzivnejši in najbolj iskani, medtem ko so črni tartufi komercialno dostopnejši, a vseeno prestižna sestavina.

Zigante Tartufi z novo preobleko

Njihovi vrhunski tartufni izdelki, ki že vrsto let navdušujejo gurmane, so zdaj na voljo v prenovljeni in elegantni embalaži. A čeprav se je zunanjost spremenila, ostaja kakovost nespremenjena – še vedno vrhunska, prepoznavna in edinstvena.

Na njihovi spletni strani boste odkrili široko in razvejano ponudbo izdelkov, ki bodo vaše brbončice popeljali v tartufna nebesa. Poskrbeli so tudi za bogato knjižnico receptov, v katerih tartufi zaživijo in zadišijo v svoji polnosti.

Kako pripraviti tartufe?

Ne glede na to, ali imate raje bele ali črne tartufe, je ključno, da jih pripravite na način, ki poudari njihovo naravno aromo. Ponujamo vam nekaj idej:

Sveže narezani ali naribani tartufi so odličen dodatek testeninam, rižotam, jajčnim jedem in carpacciu.

Tartufno olje je odlična izbira za aromatiziranje jedi, kot so pice, krompir ali solate.

Tartufne omake dodajo prefinjen okus mesnim jedem, burgerjem ali celo preprostim brusketam.

Tartufni namazi in sol so popolna izbira za hitro in luksuzno nadgradnjo jedi.

Odkrijte razkošje preprostih sestavin s tem receptom za polento s tartufato. Jed združuje kremno teksturo kuhanega koruznega zdroba z bogatimi in razkošnimi okusi bele tartufate. V harmoniji s svilnato gladko omako ta recept ustvarja popolno ravnotežje med rustikalnim udobjem in prefinjeno eleganco. Idealen je kot samostojna jed ali kot priloga k različnim mesnim in zelenjavnim specialitetam. Polenta s tartufato je odlična izbira za tiste, ki želijo svojo kulinarično izkušnjo dvigniti na višjo raven. Sestavine 400 ml vode

sol po okusu

20 g masla

100 g polente

80 g bele tartufate

poper po želji

100 ml smetane za kuhanje Vrelo vodo solite in ji dodajte polento. Kuhajte tri minute ob nenehnem mešanju, nato odstavite z ognja in dodajte 40 gramov bele tartufate in maslo ter vse skupaj zmešajte. V ogreto ponev nalijte smetano za kuhanje in dodajte preostalo količino bele tartufate. Polento postrezite in prelijte s toplo omako.

Tudi sladice si zaslužijo prefinjenost tartufov! Poskusite palačinke z lešnikovo kremo s tartufi!

Nova embalaža, enaka vrhunska kakovost

Zigante Tartufi ne prinaša le prenovljenega dizajna – s svojo ponudbo še naprej zagotavlja najboljše tartufne izdelke za vse ljubitelje vrhunske kulinarike. Poleg klasičnih dobrot so v ponudbi tudi nove specialitete, ki bodo navdušile še tako zahtevne gurmane.

Ne glede na to, ali želite svojo kulinariko dvigniti na višjo raven ali iščete prestižno darilo za ljubitelja vrhunske hrane, Zigante Tartufi zdaj ponuja še privlačnejšo izkušnjo – tako vizualno kot kulinarično. Poiščite njihove izdelke pri svojem najbližjem prodajalcu in se prepustite svetu tartufnih užitkov!