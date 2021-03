Kako organizirati živila v hladilniku: nasveti, s katerimi lahko prihranite

Oglasno sporočilo

Ugotovitve nedavne študije, ki jo je izvedla družba Samsung Electronics, kažejo, da uporabniki čedalje več razmišljamo o tem, kako pravilno hraniti živila v hladilniku. Včasih nismo niti prepričani, katera živila hraniti v hladilniku in katera v shrambi. Zaradi tega se nam lahko živila pokvarijo in jih moramo zavreči. Po ugotovitvah raziskave, v kateri je sodelovalo kar 20.000 udeležencev iz 11 držav, približno 46 % kupljene hrane v Evropi na koncu konča v smeteh.

Katero živilo po nepotrebnem najpogosteje zavržemo?

Raziskava je pokazala, da zavržemo največ sadja (od 60 do 70 %), ki ga pogosto hranimo pri sobni temperaturi, namesto v hladilniku. Poleg tega veliko količino odpadkov ustvarijo embalaže začimb, omak in vnaprej pripravljenih jedi. Zanimivo je, da kar 54 % vprašanih meni, da bi boljša organizacija prehrane zmanjšala nastajanje odpadkov. Druge ugotovitve kažejo, da se vnaprej pripravljena živila, ki jih ne bi bilo treba hraniti v hladilniku, pogosto shranjujejo v hladilniku in tako odvzemajo prostor živilom, ki pa bi jih morali hraniti na hladnem.

Kaj lahko naredimo, da zmanjšamo količino odpadkov?

Za čim manj onesnaževanja smo za vas pripravili nasvete, kako pravilno organizirati živila, da bodo ta zdržala dlje. Poleg vseh teh uporabnih nasvetov vam bo prav prišel tudi kakovostni hladilnik, med katerimi zagotovo izstopa Samsung RB7300 hladilnik z zamrzovalnikom.

1. Nastavitve hladilnika prilagodite svojim potrebam

Kolikor se ta nasvet sliši neizviren, prilagajanje hladilnika glede na vaše potrebe v resnici ni tako enostavno. Predelki nikoli niso v takšnih velikostih, kot jih želimo, premikanje polic pa je vedno naporno delo.

Pri Samsung hladilnikih je to popolnoma enostavno, saj vključujejo izvlečno-zložljive police, ki jih je enostavno izvleči ali potisniti v hladilnik ter jih zložiti na pol za shranjevanje živil v večji embalaži. Dodatno, zaradi izjemno učinkovite toplotne izolacije s SpaceMax™ tehnologijo so stene hladilnika veliko tanjše, tako se v notranjosti sprosti dodaten prostor brez povečanja zunanje velikosti hladilnika.

2. Sadje in zelenjavo je treba hraniti drugače

Nekaterega sadja in zelenjave, kot so avokado, breskve ali lubenice, ni treba hraniti v hladilniku. Če jih narežemo, pa bodo sveži ostali le pri hladnih temperaturah. Za še lažje shranjevanje s Samsung hladilniki bo poskrbela Optimal Fresh+ tehnologija, ki zagotavlja, da lahko za posamezni predal nastavite optimalno temperaturo.

3. Stabilna temperatura je ključ do svežine

Ko izbirate nov hladilnik, se prepričajte, da ima naprava oznako No Frost, ki označuje tehnologijo stalne temperature hlajenja. Tako bodo živila ostala sveža dlje, hkrati bo pa tehnologija tudi preprečila nastajanje ledu.

4. Pomembna je tudi raven vlažnosti

Prostor v hladilniku drugače vpliva na vlago v zraku, ki je tudi ključna za ohranjanje svežine živil. Pri izbiri hladilnika bodite pozorni na to, ali ima ta možnost konfiguracije vlage za določene predele. Takšna nastavitev je predvsem pomembna za shranjevanje sadja in zelenjave.

5. Poseben način shranjevanja mesa

Surovo meso in ribe imejte vedno na spodnjih policah hladilnika - izdelke lahko tudi dodatno zavijete, saj bodo tako zdržali dlje. Optimal Fresh+ tehnologija, ki jo vključujejo Samsung hladilniki, nudi drsni mehanizem, ki loči predal na dva dela z različnimi temperaturami. Meso in ribe zahtevajo nižje temperaturo shranjevanja in s to tehnologijo boste lahko znižali temperaturo v delu, kjer hranite takšna živila.

