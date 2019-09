Kako je kava lahko še boljša #video

Ko živalske podobe zaživijo na mlečni kremi: poiščite navdih za svojo naslednjo skodelico kave in preverite, kakšne podobe so najbolj navdušile stroge žirante.

Barcaffè Barista Cup je prvo regionalno tekmovanje v ustvarjanju z mlečno kremo, tako imenovani latte art. Kvalifikacijska tekmovanja so bila maja in junija 2019 v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem, kjer so bili izbrani finalisti za finalni izbor Barcaffè Barista Cup.

Tekmovanje v znamenju gostov presenečenja

Mladi baristi so se v napetem tekmovanju, ki je potekalo v dveh delih, izkazali za prave profesionalce. Ni jih prestrašil resen pogled zelo natančnih sodnikov, niti navzočnost navijačev, ki niso mogli skriti navdušenja nad njihovimi mlečno-kavnimi kreacijami.

Tekmovalci so se najprej preizkusili v risanju na mlečni kremi, kjer so lahko uporabili orodja za risanje, v drugem delu pa so ustvarjali s prostim zlivanjem mlečne kreme. Vsaka kreacija, ki je nastala izpod rok vrhunskih baristov, je odražala ljubezen in strast do ustvarjanja. Domišljije pri mladih baristih ni manjkalo – pod njihovimi prsti so na kremi nastajale neverjetne podobe –, kot bi namesto s kremo ustvarjali s pravimi slikarjevimi pripomočki. Njihovo platno je kava, njihovo vodilo pa preizkušanje mej latte arta.

Latte art je ena ključnih veščin, ki jih mora imeti barist. Je umetnost ustvarjanja na kavi z mlečno kremo, natančneje risanje okraskov in najrazličnejših sličic po kavi. Pravi razcvet je doživel v poznih 80. letih 20. stoletja v Seattlu, kjer je David Schomer, lastnik ene izmed kavarn, začel eksperimentirati z različnimi oblikami espressa, do leta 1989 pa je izpopolnil vzorec rozete v obliki srca. Po izpopolnjevanju svojih tehnik je Schomer odprl tečaj, imenovan Caffe latte art.

Vse oči so bile ves čas uprte v tekmovalce in njihove kreacije na kremi.

Poleg žirantov je veliko zanimanje za kavno umetnost pokazal tudi poseben gost in povezovalec prireditve Jonas Žnidaršič, ki je tudi sam velik ljubitelj kave.

Da je bilo tekmovanje še bolj zabavno in za tekmovalce mogoče celo malo bolj napeto, so se med goste presenečenja primešali tudi košarkarji Cedevite Olimpije - Filip Krušlin, Mirko Mulalić in Saša Zagorac. Košarkarski trio se je zelo pogumno preizkusil v latte artu.

Košarkarji Cedevite Olimpije - Filip Krušlin, Mirko Mulalić in Saša Zagorac so hitro ugotovili, da bi pri latte artu potrebovali še kakšno učno uro.

Kako mirna in natančna je roka treh zelo priljubljenih slovenskih influencerjev, pa smo lahko videli nekaj minut pozneje, ko so se za barski pult postavili še Jani Jugovic (coolfotr), Jasna Vale in Alenka Trogrlič. Tudi oni so zelo hitro ugotovili, da bi za kakšno bolj resno umetniško stvaritev potrebovali še kar nekaj ur inštrukcij.

Na zmagovalnem odru tudi Slovenka

Bitka je bila težka, konkurenca velika, na koncu so odločale malenkosti, nam je zaupal Gašper Trpin, eden od treh članov žirije. "Odločale so res malenkosti in ne nazadnje tudi strast, ki jo tekmovalec nosi v sebi."

"Izjemno sem ponosen na vse tekmovalce, prepričan sem, da si bodo ustvarili odlične kariere baristov, saj se vidi, da to, kar delajo, delajo s srcem, in to je najpomembnejše." (Gašper Trpin, eden izmed sodnikov in profesionalni Barcaffè barist)

Glavna nagrada, strokovno usposabljanje na eni izmed najboljših šol za bariste v Trstu, je šla v roke Hrvatu Saninu Kadiću, ki je na mlečni kremi ustvaril leva in opico.

Osredotočenost zmagovalca med ustvarjanjem

Sanin je med svojimi sotekmovalci veljal za velikega favorita, sam pa ostaja z nogami trdno na tleh. Ob tem priznava, da je v takšen rezultat vložil veliko ur dela in prilagajanja. Idejo za lik za svojo latte kreacijo ponavadi nekaj časa najprej premleva v glavi in šele nato jo prenese na skodelico. Šele tukaj se potem začne dolga pot stalnega popravljanja. Najstrožji sodniki na tej poti so njegovi prijatelji, ki ga ženejo k natančnemu izpopolnjevanju ilustracije v skodelici kave. "Brez njih to ne bi bilo mogoče," je skromno priznal 28-letni Zagrebčan, ki se z veščino latte art ukvarja dve leti. Kot poudarja, ji je predan 150-odstotno.

Latte art pa je zanj še več kot samoizpopolnjevanje, za Sanina je predvsem najboljši način, kako izkazati hvaležnost gostu, ki pride k njemu na kavo. "Ko sem videl, da imajo te moje kreacije moč, da nekoga osrečim, me je to spodbudilo, da latte arte povzdignem na neko novo raven in da se naučim še bolje izražati."

Poleg pokala bo zmagovalec prejel strokovno usposabljanje na eni izmed najboljših šol za bariste v Trstu.

Na drugo mesto se je zavihtela Slovenka

Na drugo mesto se je zavihtela mlada Slovenka Tjaša Rogelj, ki je z odlično uvrstitvijo dokazala, da imamo tudi v Sloveniji nekaj vrhunskih baristov, ki si utirajo pot v eni izmed najmlajših strok pri nas. Tudi v prihodnjih mesecih jo čakajo nova tekmovanja, ki se jih že izjemno veseli – poleg umetniških veščin bo na tekmovanjih pridobila še kako dragoceno kilometrino, tudi kar zadeva tremo: "Malo treme je vedno dobrodošle, vendar je imam z vsakim tekmovanjem manj. Poskušam se čim bolj umiriti, da lahko čim bolje rišem."

Presrečna 20-letna Slovenka bo svoje veščine nadgrajevala tudi na naslednjih tekmovanjih.

"Latte art me navdušuje, ker si lahko kreativen, ker v to lahko daš veliko sebe," pravi in tudi ona ob tem poudari, da je ne nazadnje pri tem največje zadovoljstvo to, da lahko s še tako preprosto risbo na kremi nekomu polepša dan.

