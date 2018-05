Kako izbrati pravi žar? #video

Bližajo se vroči dnevi in z njimi čas, ko boste lahko odpihnili prah s svojih starih žarov. V oddaji Dan. na Planet TV so obiskali poznavalca žarov in ljubitelja slovenske kulinarike, ki je pojasnil, kako izbrati pravi žar. Preverili so, kako izbrati pravi žar, tudi če živite v stanovanju. Svojo mini žar kuhinjo si lahko omislite kar na balkonu.

Video: Planet TV

Žare delimo na dva segmenta. Žare na oglje in žare na plin. Žari na oglje potrebujejo nekaj dlje časa, da zakurimo oglje ali brikete. Potrebujemo od 15 do 30 minut. Glavna prednost plinskih žarov je, da ga priklopimo na plin, prižgemo in v petih minutah že lahko pečemo.

Kako se lotimo peke na žaru z ogljem?

"Pri prižiganju oglja je pomembno, da ga nasujemo zadostno količino v žar, v ta kupček oglja položimo dve kocki za prižiganje ognja, ju prižgemo, počakamo 15 minut in oglje se bo vžgalo. Če uporabljamo brikete za daljše peke in nižje temperature, je treba uporabljati dimnik za prižiganje briketov," je pojasnil Matej Stipanič, poznavalec žarov in ljubitelj slovenske kulinarike.

Kako uporabni so žari na plin?

"Glavna odlika plinskih žarov je, da so zelo preprosti za uporabo. Odpremo plin in prižgemo. Idealen je za osebe, ki so v stalni stiski s časom in želijo na hitro nekaj pripraviti," ponazori Stipanič.

Katera vrsta žara je primerna za vas?

Stipanič vsem, ki imajo hiše z velikim vrtom, priporoča žar na oglje ali plinski žar večjih dimenzij. Tudi če živite v bloku, si lahko omislite manjši in priročen plinski žar.

"Idealen je tudi za v prtljažnik. Predvsem pa ne proizvaja veliko dima, zato z njegovo uporabo ne motimo sosedov," je razložil poznavalec žarov.

Nasveti za novopečene lastnike žarov

Kupcem novih žarov Stipanič priporoča, da rešetko pred prvo uporabo naoljijo in jo trikrat prežgejo. "Rešetko premažemo z oljem in zapečemo. Postopek trikrat ponovimo zato, da na njej dobimo črn sloj oziroma zažgane maščobe, ki nam bodo kasneje preprečevale prijemanje živil," je še svetoval.

Po končani peki seveda sledi še malo manj ljubše opravilo. Pravilno čiščenje bo žar ohranilo veliko dlje časa, preprečilo pa bo tudi prijemanje živil.