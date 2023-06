Kaj je pa vam pri njih najbolj všeč?

Nekateri pravijo, da je najpomembnejša kakovost. Lokalnost in avtentičnost. Drugi še vedno prisegajo na videz in presenetljivost okusa. In tretji morda na zavzetost, ki jo ima podjetje do uresničevanja določenega družbenega cilja. Naj bodo prvi, drugi ali tretji, vsi svojo izbiro najdejo v Vinakoper. Zakaj? Ker je zdaj tudi uradno altroké – dobilo je naziv Najboljše živilsko podjetje 2023.

Foto: Vid Ponikvar

Mnogi se pred polno obloženimi policami pogosto znajdemo v zadregi, ko ne vemo točno, kaj bi izbrali. Vabljiv, privlačen videz namreč že dolgo ni edini razlog za izbiro, tudi prepoznavna svetovna znamka ne. Kupci vedno bolj želimo poseči po izdelku, ki je vrhunski v vseh pogledih. In prav je tako, saj z vsakim izdelkom, ki ga kupimo, skrbimo za svoje zdravje in tudi izkazujemo svojo skrb za okolje, planet in ne nazadnje sočloveka. Da, naše denarnice imajo moč, da gradijo svet, kot si ga želimo.

Foto: Vinakoper

Zato je premislek, preden iztegnemo roko na polico, povsem na mestu. In pri tem premisleku nam lahko pomagajo tudi nagrade, na primer naziv, kot je Najboljše živilsko podjetje leta, ki ga podeljujeta Časnik Finance in Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Zmagati na razpisu za najboljše živilsko podjetje namreč pomeni pridobiti potrditev kakovosti, izjemnih izdelkov ter prave vizije za razvoj trajnostnega gospodarstva in trajnostne družbe, ki si jo vsi želimo.

Letošnji izbor kleti Vinakoper za najboljše živilsko podjetje v kategoriji velikih in srednjih podjetij je zato tudi potrditev vaše prave izbire. Izbire, ki jo zagotavljajo kakovostni, inovativni in drugačni izdelki, ki nastajajo v sožitju z naravo in ob spoštovanju lokalne tradicije. Kar je še posebej mamljivo, pa so tudi nenehne novosti, ki jih Vinakoper uvaja vsako leto. To je prepoznala tudi komisija izbora in v svoji utemeljitvi poleg izjemnih dosežkov navedla tudi dejstvo, da vsako leto ponudijo nekaj novega.

Foto: Jure Makovec

"Zavedamo se, da ne moremo biti v vsem vedno najboljši, smo pa lahko v nečem prvi, lahko smo drugačni – in če nas vodi taka miselnost, smo vedno lahko tudi prodorni in uspešni," pojasnjuje Borut Fakin, direktor Vinakoper. Tako so v kleti v zadnjih letih med svoje izdelke dodali tudi ekskluzivne priložnostne izdelke, s katerimi spodbujajo nova partnerstva ter gradijo povezanost z lokalno skupnostjo. Med njimi najbolj navdušujeta ekskluzivna Altroké Istra in Esenca Istre, ki na police prihajata samo občasno, pa tudi kozmetična linija iz grozdnih pešk in bogat gastronomski program istrskih dobrot, ki povezujeta lokalne proizvajalce in osnovne izdelke iz kleti ter poskrbita, da sicer odpadna surovina iz proizvodnje vina postane vstopna za nove odlične izdelke.

mag. Borut Fakin, direktor Vinakoper Foto: Vinakoper

Ravno povezovanja, tudi z lokalnimi vinarji pod okriljem Vinakoper, so tista, ki zagotavljajo, da bogata tradicija Vinakoper ter istrska vinogradniška tradicija zaživita v novi, še bolj uspešni zgodbi, zato se ob prejemu nagrade v Vinakoper zahvaljujejo vsem partnerjem, dobaviteljem in seveda kupcem, ki vsi skupaj spodbujajo razvoj in napredek istrskega vinogradništva.